AirTag cambia suono per segnalare meglio gli stalker

Con l’ultimo aggiornamento firmware Apple cambia suono di AirTag per segnalare meglio quando seguono un altro utente. Come sempre accade alle cose belle e funzionanti, anche AirTag viene purtroppo usato impropriamente dalle persone malintenzionate, trasformandolo in un dispositivo per lo stalking anziché, come dovrebbe essere, un trovatutto per gli effetti personali. Fin da subito Apple ha cercato di porre rimedio a questa possibilità e l’ultimo aggiornamento del firmware va proprio in questa direzione.

Nella descrizione della nuova versione firmware numero 1.0.301 si legge infatti che viene ottimizzato il suono emesso da AirTag quando sta tracciando illegittimamente i movimenti di una persona, in modo da permettere a quest’ultima di individuarlo con più facilità.

Da quando le persone hanno cominciato a lamentarsi delle possibilità di utilizzo improprio di questo dispositivo, Apple ha apportato diverse modifiche per cercare di placare gli animi ed evitare che AirTag potesse essere usato per lo stalking. A febbraio l’azienda ha annunciato una serie di modifiche che avrebbero migliorato questa situazione, alcune delle quali sono state introdotte a marzo tramite iOS 15.4 e altre che invece sono in dirittura d’arrivo.

Ed è proprio tra questi ultimi che si inserisce l’uso di toni più forti nella sequenza riprodotta da un AirTag sconosciuto attraverso questa nuova versione del firmware, che a quanto pare verrà implementata a scaglioni. Secondo le indiscrezioni l’1% degli AirTag attualmente in circolazione è già stato aggiornato, mentre il 10% potrà farlo entro il 3 maggio, e dal 9 maggio un AirTag su quattro sarà aggiornabile. Dal 13 maggio in poi, dovrebbe essere disponibile per tutti.

Sicuramente è una buona notizia per chi teme che AirTag possa essere usato impropriamente, ma non è ancora abbastanza. E’ infatti dimostrato che questo tracker è in grado di funzionare anche quando il cicalino viene manomesso, sicché anche se Apple ne sta aumentando la percezione sonora, non può fare nulla per quegli AirTag modificati che non montano più un altoparlante dal quale emettere tali rumori.