Sonos prima a utilizzare l’audio spaziale di Apple, non solo su Era 300

Alle nostre domande sulle caratteristiche e la compatibilità dei nuovi speaker Era 300, presentati con i più piccoli Era 100 Sonos ci aveva risposto vagamente nei giorni scorsi accennando ad una futura compatibilità con l’Audio Spaziale di Apple Music oltre a quello già consolidato di Amazon Music Unlimited.

Di fatto serviva semplicemente la data del rilascio ufficiale ed è arrivata in coincidenza del lancio internazionale del nuovo modello di speaker dotato di Dolby Atmos: il 28 Marzo 2023.

Ma c’è di più: insieme all’ufficializzazione del supporto arriva anche una buona notizia per chi ha già un prodotto Sonos a casa: entrambe le soundbar più potenti di Sonos, ARC e Beam di seconda generazione (già compatibili con Atmos) supporteranno direttamente la tecnologia per il suono ambientale di Cupertino sia in un sistema che le vede singole protagoniste sia in un sistemi più complessi con speaker surround e subwoofer che andranno ad arricchire l’esperienza sonora dell’ascoltatore.

Il nuovo Homepod 2 di Apple non sarà quindi più il solo speaker smart a supportare l’Audio spaziale ma avrà tre diversi speaker evoluti Sonos a fargli compagnia.

Ricordiamo che Era 300, Beam II e ARC sono compatibili Airplay 2, sono gestibili anche da Homekit e supportano i comandi vocali per la riproduzione della musica saltando anche Alexa e Assistente google: in pratica sarà possibile con Sonos Voice Control chiedere agli speaker: “Play Spatial Audio Playlist Tizio Caio” per mettere in riproduzione brani con Audio spaziale oppure inviare la richiesta tramite iPhone o iPad verso gli speaker stessi via Airplay.

Fino ieri, o meglio fino al 28 di Marzo Apple effettuava un downsample delle tracce musicali in formato 16 bit / 44.1 kHZ when utilizzando AirPlay su un sistema Sonos. Solo di recente ha aggiunto la capacità di riprodurre 24bit / 48 kHZ su HomePod 2 attraverso Wi-Fi.