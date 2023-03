Blitzwolf V3 Mini, videoproiettore per smartphone in sconto

Siete interessati ad un videoproiettore per mettere in piedi un cinema in casa all’ultimo minuto, e magari che abbia bisogno soltanto di uno smartphone per prendere i contenuti da sparare sulla parete, allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso sul Blitzwolf V3 Mini, una soluzione che non ha neppure bisogno di un cavo per poter funzionare.

Si tratta quindi di una soluzione perfetta per il mirroring sul grande schermo, capace di proiettare tutto quel che viene riprodotto sul telefono su una superficie compresa tra 40 e 120 pollici di diagonale.

Che sia quindi un video di YouTube, una serie di foto nel rullino, ma anche mail e documenti di lavoro o per lo studio, con questo videoproiettore potete organizzare rapidamente una festa in giardino oppure avere un valido alleato per mettere in piedi una riunione dell’ultimo minuto o per intrattenere gli studenti.

Si collega al telefono tramite Bluetooth 5.0 e ha una distanza operativa dalla parete compresa tra 1,2 e 3,2 metri. Va messo a fuoco manualmente, e quel che si ottiene è una proiezione in HD a 720p in 16:9 con risoluzione pari a 1.280 x 720 pixel.

Poco rumoroso (44 dB) e con 250 ANSI Lumen dichiarati, consuma 50 Watt mentre è in funzione e appena 1 Watt in standby, può essere usato con iPhone, iPad e dispositivi Android e ha un ingombro di circa 17 x 13 x 7 centimetri, quindi è particolarmente compatto. In alternativa ai dispositivi mobili c’è una HDMI per il collegamento ad un computer.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 189,30 € risparmiate il 35% pagandolo 123,04 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.