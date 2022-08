Sonos starebbe preparando un altoparlante con suono multi direzionale

Sonos sta lavorando a un nuovo altoparlante di punta che dovrebbe prendere le distanze rispetto a tutti i modelli esistenti. Ecco come si presenterebbe il nuovo altoparlante secondo chi lo avrebbe già visto.

E’ la redazione di The Verge ad aver messo mani sulle prime immagini del prodotto, al momento noto con il nome in codice Optimo 2. Secondo la fonte il design sarà racchiuso in un guscio a doppio angolo e sarà in grado di emanare suoni in quasi tutte le direzioni, anche verso l’alto. Le immagini work-in-progress apparentemente lo fanno sembrare grande come Sonos Five, una vecchia ammiraglia rilasciata nel 2015 che ha subito un aggiornamento l’anno scorso. E quando uscirà, sarà disponibile in bianco e nero.

Fonti hanno detto a The Verge che Optimo 2 avrà il doppio della RAM e fino a otto volte più memoria flash rispetto ai precedenti altoparlanti, il che potrebbe indicare che Sonos prevede di supportarlo con aggiornamenti per un lungo periodo di tempo. Inoltre, dovrebbe avere sia connettività WiFi che Bluetooth, quest’ultima presente al momento solo negli altoparlanti portatili dell’azienda. Secondo quanto riferito, Sonos starebbe anche considerando l’aggiunta del supporto per la riproduzione line-in USB-C. Ricordiamo che Five ha anche capacità di riproduzione line-in, ma supporta l’ingresso audio tramite un jack da 3,5 mm, non tramite porta USB-C.

In base alle caratteristiche che presumibilmente avrà, Optimo 2 potrebbe essere il successore di Five. La pubblicazione riferisce che è solo uno di un trio di nuovi altoparlanti che Sonos sta attualmente sviluppando, con gli altri che dovrebbero essere Optimo 1 e 1 SL. Questi altri due modelli saranno probabilmente altoparlanti più piccoli, mentre la sigla “SL” indicherebbe un altoparlante senza microfoni e senza controllo vocale.

Sonos deve ancora confermare lo sviluppo di questi nuovi altoparlanti.

Per tutte le informazioni sui prodotti Sonos il link di riferimento è direttamente questo.