Fotogiornalismo, Canon al Visa pour l’Image

Sono trentatré anni che Canon collabora col Visa pour l’Image, uno dei principali festival di fotogiornalismo al mondo, e sarà presenta anche all’edizione di quest’anno, che si svolgerà dal 29 agosto al 3 settembre a Perpignan, nel sud della Francia, durante la Pro Week.

Nel corso della manifestazione renderà omaggio al settore documentaristico assegnando il Canon Female Photojournalist Grant, un premio che viene assegnato da ventidue anni e che questa volta finisce nelle mani della fotografa franco-russa Natalya Saprunova per il suo contributo al mondo del fotogiornalismo.

Membro dell’agenzia fotografica francese Zeppelin e insegnante di fotografia alla Graine de Photographe a Parigi, la donna – che nel suo lavoro affronta i temi della trasformazione sociale, identità, gioventù, spiritualità e femminilità – riceverà 8.000 euro per realizzare il suo progetto documentando la vita degli Evenchi, una comunità indigena di allevatori di renne, nella regione russa della Yakutia.

Il Canon Video Grant invece quest’anno lo riceve la spagnola Irene Baqué per la realizzazione del cortometraggio vincitore del concorso. La videomaker userà la sovvenzione di 8.000 euro per lavorare al suo progetto La Casa de todas, in cui documenterà la vita di 16 ex-prostitute che vivono in un ricovero nel quartiere a luci rosse di Tepito, Città del Messico. Le riprese inizieranno il prossimo anno e il documentario sarà proiettato al festival del 2023. Irene, i cui film esplorano temi importanti come identità, genere, cultura giovanile e giustizia sociale, inoltre riceverà in prestito l’attrezzatura video Canon per sostenere il suo lavoro.

Questo evento è soprattutto importante per i giovani talenti emergenti di tutta Europa, Medio Oriente e Africa, perché potranno partecipare al festival attraverso il Canon Student Development Programme, un’opportunità che si ripete per il sesto anno consecutivo. Trenta talentuosi studenti di fotografia avranno la possibilità di seguire un importante workshop di cinque giorni lavorando con professionisti di spicco attraverso visite guidate alle mostre, seminari e sessioni pratiche.

Ad esempio tra i relatori di quest’anno figurano il famoso fotoreporter James Nachtwey, i premiati ex-studenti Rehab Eldalil e Yuki Iwamura, oltre a fotoreporter e photo editor di fama internazionale come Anush Babajanyan, Paolo Verzone, Thomas Borberg e Dimitri Beck.

Gli studenti avranno anche l’opportunità di sottoporre il proprio lavoro al giudizio di alcuni dei migliori esperti del settore tra i quali Olivier Laurent (The Washington Post), Fiona Shields (The Guardian), Benoit Baume (Fisheye magazine), Chiara Bardelli Nonino (Vogue Italia), Bonnie Bryant (Designer) e Marco Longari (Canon Ambassador e AFP Chief Photographer in Africa).

Durante il festival il fotografo documentarista Brent Stirton esporrà il lavoro pubblicato sul National Geographic in cui tratta il tema della carne proveniente da animali selvatici, sostenibilità e zoonosi. Gli scatti sono stati realizzati in Guyana, Gabon, Repubblica Democratica del Congo, Papua Nuova Guinea, USA e Repubblica del Congo.

In mostra ci saranno anche i progetti delle due vincitrici del Canon Female Photojournalist Grant 2021 e 2022, Sabiha Cimen e Acacia Johnson. Inoltre è stata allestita un’area espositiva presso il Palais des Congrès, sede del festival, in cui i visitatori potranno toccare con mano i vari prodotti Canon. Tutti i fotografi accreditati potranno inoltre ricevere gratuitamente un servizio di controllo e pulizia offerto da tecnici esperti di Canon Professional Services (CPS).