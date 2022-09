Sonos Sub Mini, il piccolo che aggiunge presenza a musica, film e videogames

Sonos Sub è da sempre un ottimo complemento agli impianti audio di Sonos soprattutto in una configurazione Home Teather dove può affiancare una soundbar di livello come ARC e degli speaker surround come Sonos One o i Simfonisk Ikea-Sonos ma è sicuramente un pò “tanto” per dimensioni e prezzo per ambienti più piccoli e in una configurazione 2.1 per l’ascolto musicale.

L’atteso Sonos Sub Mini va a riempire una casella importante nell’offerta Sonos e lo fa con un formato cilindrico e compatto che replica in scala il funzionamento del suo fratellone più ingombrante.

“Sub Mini è una splendida aggiunta alla famiglia Sonos e completa la linea di prodotti per l’home theater, offrendo ai nostri clienti un’esperienza audio da cinema che li farà sentire protagonisti dei loro contenuti preferiti”

ha affermato Maxime Bouvat-Merlin, vicepresidente senior Hardware and Operations di Sonos che ci ha illustrato i vari ambiti e gli speaker con cui può essere combinato.

A quali altri speaker Sonos si abbina

Innanzitutto chiariamo che non può funzionare con i modelli portatili della gamma Sonos: sia Roam che Move sono pensati per auto-equalizzarsi in automatico con il sistema TruePlay e non sono in grado di gestire un componente aggiuntivo. Cosa che possono benissimo fare sia Sonos One anche in versione SL e pure i Symfonisk di Ikea in versione Lampada, Frame o Bookshelf per creare un sistema 2.1 per musica e gaming.

Ovviamente la combinazione ideale è l’abbinamento ad una soundbar Sonos per creare un sistema Home Teather espandibile magari partendo dagli speaker citati prima o aggiungendoli in seguito: nella gamma dell’azienda californiana troviamo la potentissima ARC e la Beam 2 con Dolby Atmos e la più piccola Ray.

Secondo Sonos Sub mini può essere affiancato ad ARC per ambienti di piccole dimensioni ma il suo meglio lo offre con Beam 2 e Ray andando a compensare la risposta sui bassi limitata fisicamente dalle dimensioni dei due modelli.

Come al solito tutta la gestione dell’intervento sulla gamma audio degli speaker è gestito direttamente in fase di configurazione e il Sub Mini interviene nelle frequenze dove è più efficiente per liberare potenza e precisione negli altri altoparlanti nel resto della gamma.

A bilanciare tutta questa offerta sonora ed ad adeguarla all’ambiente ci pensa TruPlay che attraverso l’app di Sonos ed un iPhone o un iPad scansiona letteralmente la stanza d’ascolto captando le onde sonore riflesse dalle pareti e dagli arredi sia per un ascolto globale sia nella posizione preferita di chi segue la TV o una colonna sonora o un videogame.

Naturalmente grazie al “routing” degli altri speaker e soundbar Sonos e dopo la configurazione nell’app Sonos Sub mini diventerà parte integrale di un sistema 2.1 o 5.1 (con o senza Dolby Atmos) controllabile via Airplay da tutti i dispositivi Apple.

Come è fatto

La forma cilindrica (con un diametro di 23 cm e una altezza di 30 cm per un peso di 6,35 kg) ha un foro passante centrale con entrambi i woofer installati in un cabinet sigillato acusticamente e sono rivolti verso l’interno per creare un effetto force canceling che neutralizza le distorsioni.

L’elaborazione avanzata del segnale digitale ottimizza i bassi e consente di riprodurre la stessa gamma completa di basse frequenze di cui è capace un subwoofer di dimensioni molto più grandi. La gestione dedicata delle basse frequenze permette di destinare gli speaker abbinati (come Beam, Ray, One o One SL) esclusivamente alla riproduzione della gamma di frequenze medie e alte, per offrireun audio più intenso e potente.

Le ridotte dimensioni e la forma cilindrica offrono la possibilità di abbinarsi all’estetica di ogni casa senza occupare troppo spazio (né dare troppo nell’occhio).

Per aggiungere Sub Mini al Sonos System, bastano pochi tocchi sull’app Sonos. E’ possibile creare il sound system perfetto abbinandolo con altri speaker Sonos per le tue feste a casa o per le serate film con gli amici.

Sub Mini sarà disponibile in tutto il mondo dal 6 ottobre nei colori nero e bianco opachi al prezzo di 499 €.

Per ulteriori informazioni, visita sonos.com