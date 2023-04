Sony, aggiornamenti firmware per FX3 e FX30

Sony ha annunciato nuovi aggiornamenti per la telecamera digitale cinematografica full-frame FX3 e per la telecamera digitale cinematografica FX30 Super 35, migliorandone le funzionalità per la narrazione cinematografica e la connettività per i creatori di film.

I firmrware scaricabili (gratuitamente) sono disponibili da questo link e quest’altro link.

Sony riferisce di aggiornamenti per migliorare la cinematografia high-end. La versione 3.00 di FX3 e la versione 2.00 di FX30 includono funzionalità molto richieste, come la possibilità di effettuare riprese in DCI 4K a 24.00p reali (4096 x 2160) con il nuovo formato XAVC S-I DCI 4K (17:9).

Oltre ai 24p reali, la versione 3.00 di FX3 e la versione 2.00 di FX30 offrono ora il supporto per gli obiettivi anamorfici con opzioni di de-squeeze di 1,3x e 2,0x. Ora la versione 3.00 di FX3 è dotata di compensazione del focus breathing. La compensazione del focus breathing, usata con ottica compatibile iii, riduce al minimo gli spostamenti dell’angolo di campo quando il punto di messa a fuoco si sposta, con una compensazione aggiuntiva disponibile in post-produzione utilizzando Catalyst Prepare/Browse e il plugin Catalyst Prepare. Inoltre, sono state aggiunte altre funzionalità per migliorare la semplicità d’uso della telecamera, tra cui la possibilità di spostarsi dalle modalità Standard Movie e S&Q Motion premendo semplicemente un pulsante. La denominazione dei file è ora simile a quella delle nostre telecamere high-end CineAlta, come FX9, VENICE e VENICE 2, e promette un workflow semplice, soprattutto nei progetti in cui i modelli FX3/FX30 sono usati come telecamere B- o C.

Il nuovo aggiornamento del firmware, oltre alle nuove funzioni per la cinematografia, offre anche una facile connessione con gli smartphone e si integra con il nuovo Creators’ Cloud v di Sony. La Creators’ App, lanciata di recente, consente di trasferire foto e video dalla telecamera al telefono e quindi di caricarli sul cloud, offrendo anche il controllo della videocamera da remoto.

È stata migliorata la stabilità della connessione durante il trasferimento di immagini dalla telecamera all’app Creators’ su uno smartphone: i trasferimenti proseguono in background anche quando lo smartphone è in stand-by o viene avviata un’altra applicazione. È possibile monitorare lo stato della batteria e dei supporti della videocamera dallo smartphone e la data e i nomi delle videocamere possono essere modificati secondo necessità.