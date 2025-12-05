Sony, ufficiali la full frame Alpha 7 V e l’obiettivo FE 28-70MM F/3.5-5.6 OSS II

Sony ha presentato la Alpha 7 V, quinta generazione della linea di fotocamere mirrorless full frame Alpha 7, dotata di un sensore di immagine CMOS Exmor RS di nuova concezione con circa 33,0 MP (megapixel) effettivi. Il nuovo processore di elaborazione delle immagini BIONZ XR2 1 incorpora le funzioni dell’unità di elaborazione IA dell’ultima serie α (Alpha).

La Alpha 7 V integra l’unità di elaborazione IA nel processore BIONZ XR2, e a detta del produttore vanta un notevole miglioramento in termini di velocità, precisione e affidabilità dell’autofocus. Migliora fino al 30%4 l’AF con riconoscimento in tempo reale, identificando i soggetti nel mirino e continuando a catturarli con precisione. Con 759 punti a rilevamento di fase e una copertura dell’inquadratura fino al 94%, Sony promette un tracciamento preciso del soggetto su quasi tutta l’area dell’immagine, anche in condizioni di scarsa illuminazione fino a EV -4,05.

Il produttore riferisce ancora del tracciamento ad alta precisione con calcolo di AF/AE fino ​ 60 volte ​ al secondo e dello scatto continuo senza blackout fino a 30 fps con tracciamento AF/AE, elementi he consentono di non perdere soggetti in rapido movimento che si spostano seguendo schemi complessi, come nella fotografia naturalistica e sportiva. Anche con il RAW a 14 bit, è possibile ottenere uno scatto continuo ad alta velocità fino a 30 fps con tracciamento AF/AE.

Il bilanciamento automatico del bianco (AWB) sfrutta l’analisi avanzata della scena prometta una resa cromatica uniforme e utilizza la stima della fonte di luce attraverso tecnologia di deep learning.

Nuove modalità di registrazione 4K

La Alpha 7 V introduce ulteriori modalità di registrazione 4K, tra cui la registrazione 4K 60p oversampled a 7K disponibile in modalità full-frame e la registrazione 4K 120p in modalità APS-C/Super 35 mm.

La fotocamera dispone anche di una funzione di inquadratura automatica che mantiene automaticamente la composizione ottimale dei soggetti durante la registrazione, grazie al riconoscimento dei soggetti basato sull’intelligenza artificiale

La Alpha 7 V vanta compatibilità Wi-FI 6E GHz, oltre a due porte USB Type-C. Il supporto del formato verticale e il suono dell’otturatore elettronico regolabile rendono le riprese adattabili a diversi ambienti.

Il monitor a 4 assi combina un design con l’angolazione variabile offrendo maggiore libertà di ripresa.

Sony ha presentato anche FE 28-70MM F/3.5-5.6 OSS II, un obiettivo zoom standard full frame, compatto e leggero, che supporta la raffica di scatto continuo ad alta velocità della Alpha 7 V. Se abbinato a fotocamere compatibili, questo nuovo obiettivo offre fino a 120 fps di tracciamento AF/AE20, scatto continuo, stabilizzazione dell’immagine coordinata tra corpo macchina e obiettivo, AF disponibile anche durante lo zoom e supporto integrato per la compensazione del focus breathing.

Il corpo macchina Alpha 7 V sarà disponibile per l’acquisto dal 2 dicembre 2025, mentre ​ FE 28-70MM F/3.5-5.6 OSS II sarà disponibile a febbraio 2026. I prezzi non sono stati indicati ma nel momento in cui scriviamo a Alpha 7 V è già in preorder circa 2.650 euro e sono in corso le prime spedizioni ai rivenditori.

