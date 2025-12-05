Allarme Smart TV, i tuoi dati personali sono a rischio: disattiva subito queste funzioni

Anche questo dispositivo al momento è a rischio, cosa si deve fare per stare al sicuro ed evitare che i propri dati siano rubati

In un mondo in cui i vari dispositivi elettronici sono sempre più presenti nelle nostre vite, è bene conoscere quelli che sono gli eventuali rischi che l’utilizzo di alcuni device potrebbe comportare. Un nuovo allarme riguarda proprio le Smart TV, presenti praticamente in tutte le case e anche in più stanze.

Le televisioni “intelligenti” non sono più quelle di una volta, oggi sono in grado di connettersi a internet, hanno diverse funzionalità e raccolgono molte informazioni riguardo agli utenti che le utilizzano. Per questo è importante sapere cosa si dovrebbe disattivare per evitare che la propria privacy possa essere messa in pericolo.

Smart TV cosa disattivare per proteggere i dati personali

La prima cosa da dire è che le Smart TV non spiano chi le utilizza, una precisazione d’obbligo visto i pericoli che l’utilizzo di alcuni dispositivi nasconde. Nel caso delle nuove televisioni il rischio riguarda le informazioni che raccoglie riguardo al nostro utilizzo, da quelle che derivano dalle applicazioni installate, fino alle credenziali per accedere alle diverse piattaforme streaming.

Si tratta di dati che uniti a quelli di altri dispositivi esterni, come Apple TV o Amazon Fire Stick, possono aiutare a costruire un profilo molto dettagliato degli utenti, di quelle che sono le sue abitudini e gli interessi. Parliamo di dati che sono molto interessati per la profilazione del pubblico e, dunque, le strategie pubblicitarie che sono così in grado di raggiungere con estrema precisione il target di interesse e possono essere molto invasive.

Per fortuna, anche in questo caso, c’è un modo per disattivare alcune funzionalità della Smart TV e “proteggere” i propri dati. Sono diverse le tecnologie che consentono di profilare il pubblico, l’ACR, ovvero Automatic Content Recognition, riconoscimento automatico dei contenuti, in pratica viene tracciato tutto ciò che si vede attraverso la Smart TV, così da ricostruire le preferenze dell’utente e trasmettergli spot pubblicitari che potrebbero essere di suo interesse.

Bisogna poi prestare attenzione a quelle Smart TV che sono dotate di microfono e quindi possono captare le conversazioni dell’ambiente, si tratta di dati che possono essere utilizzati dalle stesse piattaforme streaming per delineare il profilo dell’utente. Ci sono poi i dati di tracciamento cross- device, ovvero quelli incrociati tra più dispositivi connessi, come televisione, cellulare o altro. Anche questi rappresentano una vera e propria “miniera d’oro” e possono essere “venduti” sempre per finalità pubblicitarie. A questo si aggiunge il tracciamento attraverso i cookie, che funzionano al pari di quelli dei siti web, profilando dettagliatamente l’utente.

Senza voler creare allarmismo, quando si tratta di dati personali, la prudenza non è mai troppa. Per questo, se lo si desidera, si possono disattivare alcune funzionalità della propria Smart TV, evitando che raccolga tutte queste informazioni. Basterà limitare i dati che i dispositivi captano, disattivando l’ARC nelle impostazioni della privacy, altre funzionalità pubblicitarie ed eventualmente disattivare microfono e telecamera, qualora il dispositivo ne sia dotato. È utile anche aggiornare periodicamente l’identificatore pubblicitario AdID, limitando così il tracciamento da parte di terzi.