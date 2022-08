Sony nel gaming mobile con l’acquisizione di Savage Game Studios

Sony ha annunciato l’intenzione di sviluppare giochi per dispositivi mobili, per iPhone e Android, grazie all’acquisizione di Savage Game Studios, un team di creativi di talento che vanta anni di esperienza nella realizzazione di alcuni noti giochi per dispositivi mobili, e collaborazioni con realtà quali Rovio, Zynga e Wargaming.

“Abiamo stipulato questo accordo perché riteniamo che i leader di PlayStation Studios rispettino la nostra visione su come possiamo operare al meglio e avere successo, e perché anche loro non hanno paura di correre rischi”, ha riferito Michail Katkoff, CEO e co-fondatore di Savage Game Studios. “Tutto questo, oltre alla possibilità di accedere all’incredibile catalogo di IP di PlayStation e al fatto che beneficeremo del tipo di supporto che solo loro possono fornire… La domanda a cui sarebbe più difficile rispondere è “perché no?”.

Savage Game Studio farà parte della nuova divisione PlayStation Studios Mobile, operando in modo indipendente dal team che si occupa della console. Non è dato sapere quali saranno i primi titoli disponibili ma Sony ha riferito che il team in questione “si concentrerà su esperienze innovative e portatili basate su proprietà intellettuali PlayStation nuove ed esistenti”. E ancora: “Le nostre iniziative di gioco mobile forniranno un mezzo in più per coinvolgere un maggior numero di persone con i nostri contenuti e cercando di raggiungere un nuovo pubblico che non conosce PlayStation e i nostri giochi”.

Sony riferisce ancora che il team in questione “Sta già lavorando a un nuovo gioco d’azione live service Tripla A per dispositivi mobili che non è stato ancora annunciato”, riferendo ancora che “È troppo presto per svelare altre informazioni”.