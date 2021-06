Prezzo da furto per mascherine FFP2 certificate e comode: solo 38 cent l’una

Mascherine certificate FFP2, con marchio CE, imbustate singolarmente e comode, di colore nero, a 38 centesimi l’una. È questa l’offerta di oggi presentata da Amazon e di cui vi conviene approfittare.

Le mascherine di cui parliamo le abbiamo acquistate qui in redazione più e più volte, sono le Purism, importate da TDI Shop una azienda tedesca che fruisce della logistica di Amazon. Niente, quindi, tempi incerti e rischi in acquisto con sorpresa finale che si possono correre quando si comprano da venditori terzi. Ma oltre a questa peculiarità, che può essere riscontrata anche comprando altre mascherine in vendita su Amazon, quel che distingue queste mascherine sono almeno tre elementi fondamentali che le avvicinano molto alle mascherine perfette

Sono certificate da un ente autorizzato europeo ( SGS FIMKO OY ) che ha specifiche autorizzazioni per questo tipo di sistema di protezione personale

) che ha specifiche autorizzazioni per questo tipo di sistema di protezione personale Sono molto comode da portare e non fanno male alle orecchie: nel caso ciascuna mascherina include anche un anello che si può usare per agganciare gli anelli elastici

Non sono imbustate singolarmente, ma in confezioni da cinque

Già al loro prezzo “normale” (circa 50 cent l’una) sarebbero un vero affare visto che in circolazione mascherine FFP2 con queste caratteristiche spesso costano due se non tre euro. Oggi il pacco a 20 mascherine è in offerta: costa solo 7,60 euro, si tratta del prezzo più basso che abbiamo visto in circolazione per mascherine di questo tipo

Si comprano partendo da qui