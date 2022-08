La fotocamera di iPhone 14 Pro scatterà meglio con basse luci

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, gli iPhone 14 Pro offriranno – tra le altre cose – migliorie sul versante fotocamera in condizioni di scarsa luminosità, con risultati migliori rispetto a quelli che è attualmente possibile ottenere con gli iPhone 13 Pro.

In un tweet, l’analista ha riferito indicazioni che fanno riferimento a una migliore fotocamera ultra-wide, con incremento dei pixel che passerebbero da 1 micron di iPhone 13 Pro a 1,4 micron di iPhone 14, con migliorie che si dovrebbero notare in condizioni di scarsa luminosità, quasi raddoppiando la luce per pixel catturata.

Secondo Kuo, Apple offrirà un sensore CMOS ancora migliore, così come migliorie per il VCM (Voice Coil Motor, un componente presente in alcuni sistemi di messa a fuoco) e il CCM (Compact Camera Module), elementi che costano a Apple rispettivamente il 70%, il 45% e il 40% in più rispetto a prima.

I predict two iPhone 14 Pro models' ultra-wide cameras will upgrade to 1.4µm (vs. iPhone 13 Pro's 1.0µm). CIS (CMOS image sensor), VCM (voice coil motor), and CCM (compact camera module) have a significant unit price increase in this upgrade, with about 70%, 45%, and 40%. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 30, 2022

Le indiscrezioni in questione fanno il paio con le voci che riferiscono di sensore da 48 megapixel; sono circolate voci che fanno riferimento al “pixel binning” per migliore la precisione cromatica e gli scatti in condizioni di scarsa luminosità, combinazione informazioni adiacenti nel sensore per creare un singolo pixel nell’immagine registrata partendo da un array di quattro pixel.

Secondo l’analista, i fornitori di componenti per iPhone 14 ovviamente beneficeranno dell’aggiornamento, e tra questi ci sono: Sony (per il sensore CMOS), Minebea e Largan (voice coil motor) e LG Innotek (modulo fotocamera compatto).

Kuo ha in precedenza riferito che Apple avrebbe presentato iPhone 14 in anticipo rispetto a quanto fatto lo scorso anno con iPhone 13.

