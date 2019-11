Sony sale sulla slitta di Babbo Natale: i regali di fine 2019

Il Natale è un momento romantico, dove a tavola i sogni per il nuovo anno si mescolano con l’armarcod dell’anno trascorso.

È un po’ questa l’idea del Natale di Sony che abbiamo respirato nell’evento a Milano: uno sguardo al futuro con prodotti sempre interessanti nel design e nella tecnologia con qualche ritorno caldo e interessante.

Buon compleanno Walkman

Il Walkman (nei modelli NW-A105 a 349,00 Euro e NW-A100TPS a 440,00 Euro), l’apparecchio che negli anni ottanta ha rivoluzionato il mondo della musica, ritorna in una nuova versione per festeggiare il suo 40° compleanno.

26 ore di musica continuativa, in streaming o locale, USB-C e display HD sono solo alcune delle caratteristiche per un prodotto da guardare con attenzione.

Di storia ne ha di più ma anche il giradischi PS-LX310BT si ripropone in una nuova e interessante verste, con connessione Bluetooth e funzione Full Auto Play, da ascoltare come e dove volete, proposto un burle con speaker XB12 a 233,18 Euro.

Musica e silenzio

Sony continua a rinnovare anche nel settore musica in cuffia, dove la famiglia 1000X continua a crescere e diversificarsi nelle diverse incarnazioni.

I nuovi auricolari WF-1000XM3 (229,00 Euro) integrano il sistema Adaptive Sound per rilevare il livello del rumore esterno in base all’ambientazione circostante e personalizzare l’esperienza di ascolto, oltre alla tecnologia completamente wireless con applicazione dedicata.

1 di 3

Continuano la loro strada le cuffie WH-1000XM3 (276,99 Euro) , tra le più apprezzate nel mercato, anch’esse con sistema di cancellazione del rumore attivo e Atmospheric Pressure Optimising e disponibili in nero e argento.

Senza limiti

Non si curano del rumore invece gli speaker bluetooth portatili SRS-XB12, SRS-XB22 e SRS-XB32 (rispettivamente a 39,99 Euro, 73,98 Euro e 111,99 Euro), tutti resistenti alla polvere, all’acqua e agli urti e con modalità LIVE SOUND.

Si parte dal più piccolo SRS-XB12, disponibile in rosso, verde, blu, viola, grigio e nero con batteria di 16 ore, passando per i modelli SRS-XB22 e SRS-XB32, con funzione Party Chain wireless, capaci quindi di connettere sino a 100 speaker in serie.

Interessante è il Glass Sound Speaker LSPX-S2, un elegante diffusore Bluetooth 360° e wireless, dal design originale e minimalista proposto a 473,00 Euro.

Fotografia da diversi punti di vista

Sony non perde di vista neppure il settore della fotografia, che negli ultimi anni l’ha portato ad essere uno dei player più importanti al mondo, sia per quanto riguarda le reflex che nel frizzante mercato mirrorless, sino al mondo degli smartphone.

Il modello RX100 VII (1.250,92 Euro) ad esempio è un modello mirrorless che eredita moltissime delle funzioni presenti nella reflex top di gamma α9 come Autofocus ultrarapido in soli 0,02 secondi, funzione Real-time Eye AF e Real-time Tracking per i video.

Chiudiamo la carrellata del Natale Sony 2019 con i due modelli top di gamma Android, Sony Xperia 1 (675,00 Euro) e il nuovo Xperia 5 (799,90 Euro), entrambi con display in formato CinemaWide 21:9 HDR OLED che offre un’area di utilizzo dello schermo più ampia.

In entrambi troviamo fotocamera a tre obiettivi (16mm super grandangolo, 26mm versatile e un teleobiettivo da 52mm) con sensori da 12 MP, messa a fuoco automatica Eye AF e Dolby Atmos.