Recensione Mulinex iCompanion XL sistema di cottura smart integrato

In un mondo nel quale cucinare è diventato un fenomeno di costume, nonché una delle attività più proficue in Italia in tanti ambiti, il robot da cucina multifunzione Mulinex iCompanion XL è una bella scoperta, sia che siate un cuoco provetto o, come chi scrive, uno a cui piace il piatto pronto.

Nonostante non sia usuale qui a Macitynet parlare di cucina, la profonda affinità del Mulinex iCompanion XL con l’ambiente smart di iPhone, iPad e Android ci ha spinto ad una prova, eseguita con cura e con, nel senso lato e più esteso che potete immaginare visto l’argomento, soddisfazione finale.

Mulinex iCompanion XL, la recensione

Tutto inizia dall’App

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il Mulinex iCompanion XL non è un vero e proprio prodotto, ma come accade solitamente negli ultimi anni, una soluzione composta da più parti.

Quella più sostanziosa è costituita dal robot vero e proprio, con display e tastiera integrata per il controllo locale, un set di lame per la preparazione degli ingredienti, la pentola vera e propria, che è il “luogo” dove viene eseguita la preparazione ed infine l’App per iOS o Android, che permette di seguire tutto il processo, anche da remoto.

Ad una prima vista il display e la tastiera posti nella parte del motore lascerebbero pensare ad un utilizzo “locale”, cosa che si può fare perdendo però gran parte dell’utilità complessiva e se vogliamo anche della parte “divertente”. Tutto infatti inizia dall’App, che guida l’utente in tutte le fasi di preparazione, dalla scelta degli ingredienti sino all’avviso di fine cottura.

Plastica e metallo

I materiali scelti per il Mulinex iCompanion XL sono plastica bianca per il corpo del motore e metallo per la parti in movimento, che poi sono quelle che si sporcano e che è necessario lavare e potremo così farlo anche senza problemi in lavastoviglie.

Montare e smontare tutti i pezzi è semplice, come è interessante pure il porta lame, in plastica, che una volta chiuso si più facilmente mettere in un cassetto (importante per non correre il rischio di perdere i pezzi più piccoli).

La pulsantiera, poi, per quanto non sia strettamente necessaria, è comunque realizzata in materiale che una volta sporco può essere pulito facilmente e senza troppi problemi.

1 di 6

Cosa vuoi mangiare oggi?

Come abbiamo detto le prime operazioni si svolgono grazie all’App (Universal, compatibile sia con iPhone che iPad): una volta scaricata, meglio registrarsi ed eseguire il pairing via Bluetooth. Una volta pronti si cerca la ricetta e ci si lascia guidare.

Si possono cercare le ricette per tipo, ma anche per ingredienti, lasciando che il robot ci proponga una soluzione ottimale in base a quello di cui disponiamo, oppure ovviamente è anche possibile eseguire una gestione totalmente manuale con semplici operazioni in sequenza.

Nelle sequenze automatiche, una volta scelta la ricetta, il robot guida passo passo in tutte le operazioni: selezionare gli ingredienti, scegliere le giuste dosi, avviare l’operazione. Il software richiama anche l’attenzione quando è necessario l’intervento dell’utente (come ad esempio quando è necessario mettere un ingrediente) oppure a cottura ultimata.

Potrebbe diventare interessante anche l’utilizzo social dell’App, che consente di chiedere consigli sulla possibilità di mettere in atto alcune ricette, condividere le foto per ricevere un feedback o semplicemente scambiarsi consigli con gli altri utenti: noi però abbiamo trovato comodo il fatto di poter esportare parti della ricetta su altre App, per mandare ad esempio la lista della spesa a chi magari è già uscito e chiedere di comprare gli ingredienti.

La nostra impressione è che nell’iMulinex iCompanion XL sarebbe stato più efficiente se avesse avuto il Wi-Fi; il sistema è infatti dotato solo una connessione Bluetooth, per via della gestione solo locale del robot. In alcuni casi sarebbe stato interessante lanciare l’attività del robot da cucina o monitorarla anche da fuori casa.

1 di 6

Conclusioni

La soluzione di Mulinex è realizzata con sapienza: semplice, facilmente gestibile e con una App molto ben sviluppata. È un sistema molto potente e capace di fare intensivamente cose interessanti e che in assenza delle tecnologie smart richiederebbe molta più maestria di cucina e tempo, ma è comodo anche per chi vuole farne un uso saltuario e meno… smart, operando sui pulsanti frontali che rispondono e presentano l’esito delle operazioni richieste sul grande display.

Manca come detto una connessione Wi-Fi forse non strettamente necessaria ma che espanderebbe l’utilizzo in modo interessante, ma si tratta di un dettaglio. Il Mulinex iCompanion XL, ammesso che il costo non sia troppo elevato per le vostre tasche, è già adesso in eccellente prodotto.

Pro:

• Silenzioso

• Capiente

• App ben realizzata

Contro:

• Connessione solo Bluetooth

Prezzo:

• 749,00 Euro

Mulinex iCompanion XL è disponibile nella grande distribuzione italiana, sia direttamente nei negozi che in alcune proposte online partendo dalla pagina ufficiale.