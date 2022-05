Sony SF-G TOUGH è la scheda SD super veloce a prova di tutto

E’ inutile andare in capo al mondo per immortalare le bellezze della natura se poi, una volta giunti a casa, la schedina risulta illeggibile perché non è stata in grado di sopravvivere alle sollecitazioni. E’ su questa idea che Sony ha così progettato la scheda SD della serie SF-G con specifica TOUGH, che la rende diciotto volte più resistente alla piegatura rispetto alle SD convenzionali.

L’azienda ha trovato il modo di renderla ancor più resistente a polvere, sporcizia, acqua (IP68) e fango eliminando i rilievi sul connettore e il selettore per il blocco della scrittura, ovvero i componenti che rendono difficile la scrittura di dati in caso di danneggiamento, e costruendo la scocca in resina con design preformato a componente unico e altri materiali impenetrabili: il risultato è una scheda SD che sopravvive anche alle condizioni più estreme (con temperature comprese tra -25°C e 85°C) e a cadute fino ad un massimo di 5 metri di altezza, e senza rinunciare alle prestazioni.

Promette uno svuotamento rapido del buffer negli scatti in sequenza e un processo efficiente per il trasferimento del contenuto sul computer. Inoltre è in grado di raggiungere fino a 299 MB/s di velocità in scrittura HD312 (fino a 90 MB/s in SDR104) e 300 MB/s in lettura HD312 (fino a 95 MB/s in SDR104) e pesa appena 2 grammi, con tecnologie che le portano la velocità della SD alla Classe 10, Classe 3 invece per la velocità UHS II e V90 per quella dei video, garantita in risoluzione 4K Ultra HD (ma è adatta anche per quelli in 3D e a 360°).

La scheda SD Sony SF64TG è disponibile nei tagli di memoria da 32 GB, 64 GB e 128 GB e con un prezzo di mercato che attualmente oscilla tra 80 e 270 euro. Nel momento in cui scriviamo su Amazon è attiva una promozione che permette di comprare il modello di mezzo, quello da 64 GB, a metà prezzo: 69,98 euro anziché 140 euro.