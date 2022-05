Apple consiglia le funzioni accessibilità più utili per tutti

Abbiamo visto ieri come con iOS 16 le persone con disabilità potranno sfruttare una serie di nuove funzioni per migliorare l’usabilità dei dispositivi Apple, ma secondo l’azienda ce ne sono alcune che potrebbero cambiare la vita anche a tutti gli altri.

Ne fa cenno nell’app Suggerimenti tramite una nuova scheda che mette in evidenza alcune delle funzionalità che ogni utente può abilitare per migliorare l’esperienza d’uso di iPhone e iPad.

Ecco quelle che potete sperimentare direttamente già su iPhone e iPad anche grazie alle guide che abbiamo pubblicato nei mesi scorsi:

Tra le nuove funzioni di accessibilità citate da Apple in questa neonata sezione dell’app c’è quella denominata Door Detection che utilizza lo scanner LiDAR di iPhone e iPad per aiutare gli utenti a capire quanto sono lontani dalla porta nonché per identificare e leggere segni e simboli presenti intorno ad essa.

Riguardo Apple Watch invece viene citata la nuova opzione che replica quel che appare sullo schermo dell’orologio direttamente sul display di iPhone, in modo da poter interagire più facilmente con funzioni come ECG, monitoraggio della quantità di ossigeno del sangue e misurazione della frequenza cardiaca attraverso uno schermo più grande.

L’app Suggerimenti di Apple si può scaricare gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone, iPad e Apple Watch. Le nuove funzioni di accessibilità in arrivo con la versione numero 16 di iOS e iPadOS invece sono già state elencate dalla nostra redazione in questo articolo.