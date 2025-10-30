Sony ULT FIELD 3, speaker robusto e maneggevole: solo 139,99 euro

Su Amazon è in offerta Sony ULT FIELD 3, una cassa elegante e potente pensata per ascoltare musica in mobilità con un suono potente e bassi intensi. Il costo è di 139,99€ invece di 199,99€,

Struttura robusta e tecnologia ULT Power Sound

Sony ULT FIELD 3 è uno speaker wireless portatile con struttura compatta e materiali resistenti. Il punto centrale è la modalità ULT Power Sound, attivabile con un pulsante dedicato, che aumenta la pressione sonora valorizzando i bassi. Può essere utilizzato in verticale o orizzontale, ed è dotato di una tracolla rimovibile per facilitarne il trasporto. Il corpo è progettato per resistere agli urti, rendendolo adatto a viaggi, escursioni o ambienti dinamici come feste e riunioni all’aperto.

Autonomia di 24 ore e funzioni extra

Tra i punti forti c’è la lunga durata: fino a 24 ore di autonomia, con ricarica rapida che consente 2 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica. Può anche funzionare come powerbank per ricaricare altri dispositivi tramite USB. È compatibile con l’app Sony, che offre un equalizzatore a 7 bande per regolare il suono in base alle preferenze. I due radiatori passivi migliorano la risposta dei bassi, mantenendo nitidezza e chiarezza nelle frequenze alte.

Impermeabile e resistente alla polvere

La certificazione IP67 garantisce protezione da polvere, sabbia, urti e perfino acqua salata. Questo rende Sony ULT FIELD 3 adatto a situazioni difficili: dal campeggio ai viaggi in spiaggia, fino all’uso quotidiano in ambienti esterni. La resistenza alla ruggine ne aumenta la durata nel tempo, mentre il formato compatto lo rende facile da trasportare in zaini o borse senza ingombro.

Il prezzo attuale su Amazon è di 139,99€ invece dei 199,99€ di listino

Sto caricando altre schede...