Sony World Photography Awards 2024, le foto vincitrici esposte a Milano

Pubblicità

Quest’anno le foto vincitrici ai Sony World Photography Awards vengono esposte a Milano: più precisamente presso il Museo Diocesano Carlo Maria Martini, dove fino al 29 settembre sarà possibile ammirare tutti gli scatti dei migliori fotografi del mondo, incluse le immagini realizzate da cinque fotografi italiani che hanno guadagnato il podio nell’edizione 2024.

Un’edizione speciale quella che si è conclusa il 18 aprile con la cerimonia di assegnazione dei premi al Somerset House di Londra, che ha visto registrare il più alto numero di iscrizioni in assoluto al concorso Professional, con oltre 395.000 candidature (lo scorso anno erano “solo” 180.000).

L’esposizione di questa diciassettesima edizione è curata da Barbara Silbe, giornalista, co-fondatrice e direttore responsabile di EyesOpen! Magazine. Sarà possibile guardare più da vicino oltre 160 delle fotografie vincitrici, scattate da 52 autori provenienti da più di 220 paesi del mondo.

L’Italia ai Sony Awards 2024

Quest’anno sono stati cinque i fotografi italiani a piazzarsi sul podio di alcune categorie del premio Professional: Federico Scarchilli, con la serie flora, si è guadagnato il primo posto nella categoria Natura Morta, mentre Valentina Piccinni è salita al secondo gradino del podio con la serie Tropicalia nella categoria Ambiente.

Al terzo posto invece sono giunti Davide Monteleone, Maurizio Di Pietro e Tommaso Pardini rispettivamente per Documentaristica con la serie Critical Minerals – Geography of Energy, Ambiente con la serie Zero Hunger, e Sport con le serie surf in Dakar.

La mostra

La mostra come dicevamo sarà aperta al pubblico dal 6 giugno al 29 settembre presso il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano. Sono state predisposte due fasce di ingresso, una mattutina a partire dalle ore 10:00 al prezzo di 9€ per l’intero, e una serale a partire dalle 17:30 con aperitivo e ingresso al prezzo di 12 € per tutti. Maggiori info, dettagli e prezzi (con biglietteria online) sul sito dei Chiostri di Sant’Eustorgio.

Gli articoli che parlano di Sony sono qui, invece per le notizie sulla fotografia digitale si parte da questa pagina di macitynet.