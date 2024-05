Apple TV, a Cupertino si lavora sull’app per dispositivi Android

Pubblicità

L’app Apple TV arriverà probabilmente anche per i dispositivi Android. Lo riferisce il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg, evidenziando un annuncio di lavoro di Apple nella quale l’azienda è alla ricerca di un Android Software Engineer, indicando espressamente che questo si occuperà di guidare lo sviluppo dell’app Apple TV per telefoni e tablet Android.

Il senior Android software engineer che cerca Apple lavorerà per il team che sviluppa l’app Apple TV; si occuperà dello sviluppo di “un’applicazione usata da milioni di persone per guardare e scoprire programmi TV ed eventi sportivi”.

L’app Apple TV è installata di serie sui dispositivi Apple, e si trova anche su alcune piattaforme di streaming e su diversi modelli di smart TV, console di gioco e dispositivi con tecnologia AirPlay. Un’app vera e propria per dispositivi Android, permetterà di semplificare l’accesso agli utenti e consentire di accedere a film e serie Apple Original di Apple TV+, ottenere suggerimenti personalizzati, esplorare raccolte di film e programmi selezionati, in base a quello che piace guardare all’utente, oppure ottenere consigli su qualcosa di adatto a tutta la famiglia.

Apple offre già l’app TV su alcuni dispositivi Android, come i Chromecast con Google TV ma non per la piattaforma Android in generale. Già altre volte alcune app di Apple sono state portate su Android, inclusa l’app Musica, l’app di Beats, o create specificatamente come ad esempio l’app “Passa a iOS”, per migrare da Android a iPhone o iPad, trasferendo foto, messaggi, contatti, ecc.

L’app TV, come accennato, è già disponibile per varie piattaforme: iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Vision Pro, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, gli streaming stick di Roku e Amazon Fire TV e per smart TV di varie marche.

