Kino, nuova app per videomaker dagli sviluppatori di Halide

Pubblicità

Lux Optics Incorporated – noti per essere gli sviluppatori di Halide, app tra le più apprezzate per la fotografia su iPhone – hanno creato una nuova app denominata Kino, pensata per videomaker principianti e professionisti, un’app che offre effetti di correzione colore predefiniti, funzionalità di esposizione smart e lezioni gratuite per principianti.

Tra le peculiarità di Kino, l’Instant Grade, pensata per offrire video di qualità cinematografica senza bisogno di ricorrere alle codifiche Log e a formati che occupano grandi quantità di spazio di archiviazione.

L’app arriva con una serie di Lookup Tables (LUT), tabelle che tengono conto di saturazione e contrasto, consentendo di cambiare completamente il colore di una clip, preset predefiniti per la correzione del colore creati da esperti filmaker che è possibile sfruttare durante la registrazione delle clip.

La modalità manuale permette ai più esperti di regolare di fino varie impostazioni; una funzionalità di esposizione denominata AutoMotion permette di applicare un effetto di movimento sfocato tenendo conto se il video è girato all’interno o all’esterno.

Non mancano funzioni che aiutano nella composizione, funzionalità per la gestione dei livelli audio, forma d’onda RGB (per ottenere una visione del livello del segnale per tutti i canali di colore), bilanciamento del bianco, esposizione automatica; sono presenti opzioni per impostare risoluzione, framerate (la frequenza dei fotogrammi) – scegliendo, ad esempio tra 4K 60FPS Apple Log ProRes 422HQ su iPhone 15 Pro – codifica, controlli sugli ISO, modifica messa a fuco e molto altro ancora. L’app può memorizzare le registrazioni sul cloud (gestibili con l’app File), semplificando la gestione dei video.

Kino richiede iOS 17.0 o versioni successive, “pesa” 33,9MB ed è venduta 9,99€ sull’App Store (l’acquisito è “una-tantum”: si paga solo una volta per tutte l’app, senza bisogno di abbonamenti e annunci pubblicitari di supporto).