Sony ZV-E10, vlog camera APS-C con obiettivo intercambiabile

Sony ha presentato la prima vlog camera con obiettivo intercambiabile della serie Alpha: si chiama Sony ZV-E10 ed è progettata appositamente per le esigenze dei vlogger, che in questa videocamera ritroveranno non solo la qualità d’immagine che contraddistingue l’azienda ma anche funzioni che la rendono semplice e versatile quando la si usa per raccontare storie in video.

Il cuore di questo modello è rappresentato dal sensore CMOS Exmor APS-C da 24,2 megapixel e dal processore d’immagine BIONZ X, che insieme offrono alta sensibilità, texture con resa dettagliata ed effetti bokeh morbidi e naturali. Una delle funzioni più interessanti è quella che l’azienda chiama “Sfocatura dello sfondo”, che consente transizioni fluide tra effetti bokeh e sfondi nitidi, o la modalità “Impostazione Product Showcase” che permette di spostare automaticamente la messa a fuoco dal viso del soggetto a un oggetto che si desidera mettere in risalto.

Pensata in primo luogo per i video, la nuova Sony ZV-E10 è piuttosto leggera (pesa circa 340 grammi), è dotata di uno schermo LCD apribile lateralmente e orientabile in più direzioni e permette la connessione di microfoni esterni sopra il corpo principale, in modo tale da non dover rinunciare alla visualizzazione dello schermo in modalità selfie e da angolazioni alte o basse. Tra le altre caratteristiche utili in questo contesto segnaliamo la presenza di un pulsante per la selezione della modalità di ripresa sulla parte superiore del dispositivo, che consente di alternare “Foto”, “Video” e “Slow & Quick Motion” con un solo tocco.

La nuova fotocamera è inoltre dotata di funzioni video avanzate, come la ripresa di filmati in 4K (a 3.840 x 2.160 pixel) e lo Slow motion in Full HD a 120p, mentre lo stabilizzatore d’immagine elettronico con Active Mode promette alta stabilità anche quando si gira manualmente mentre si cammina. Molto buona anche la tecnologia di autofocus che combina Fast Hybrid AF e Real-time Eye AF con tracking in tempo reale per seguire gli occhi e il volto del soggetto con una messa a fuoco automatica rapida e precisa.

E’ dotata di funzione “Touch Focus” che permette di impostare la posizione della messa a fuoco nella scena con un semplice tocco sullo schermo, spostando così all’istante l’area di messa a fuoco da un soggetto a un altro, quasi in ogni punto dell’inquadratura. Usa inoltre un microfono direzionale a 3 capsule accompagnato da copertura antivento removibile per ridurre notevolmente il rumore provocato dall’aria. E’ anche presente la presa jack per le cuffie, usabile quindi per monitorare la registrazione dell’audio in tempo reale.

La videocamera Sony ZV-E10 sarà disponibile da fine agosto 2021 in versione solo-corpo oppure in kit con l’obiettivo power zoom E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS. Il prezzo non è stato ancora reso noto.

Approfittiamo per segnalare che Sony si appresta a lanciare la seconda edizione della “Sony Vlog Challenge”, invitando i partecipanti a creare vlog dedicati ai loro interessi e alle loro passioni. La sfida è aperta ai creatori video di tutta Europa con iscrizioni dal 27 luglio al 27 settembre 2021. Le regole ufficiali del concorso sono disponibili qui.