Kindle Paperwhite con 4G e senza pubblicità: minimo storico a 179,99€

Se pensate di passare i giorni delle vostre vacanze in compagnia di un libro, Amazon vi fa un grande favore: il miglior Kindle di oggi al prezzo più basso di sempre: 179,99 euro

Stiamo parlano del Kindle Paperwhite che abbiamo recensito qualche tempo fa, dando ad esso uno sguardo completo e approfondito. Quella recensione dovrebbe esservi di grande aiuto per capire quel di cui stiamo parlando. Qui ci limitiamo a sottolineare alcune delle caratteristiche fondamentali, così come ce le presenta la stessa Amazon.

Il prodotto in offerta è un prodotto molto sottile e leggero che mai, con uno schermo da 300 ppi per leggere come sulla carta stampata e senza riflessi, anche alla luce diretta del sole. È resistente all’acqua (IPX8), comodo se intendete per leggere e rilassarvi in spiaggia, in piscina o anche nella vasca da bagno e ha 32 GB di memoria, capaci di ospitare un numero spropositato di libri. Come tutti i Kindle la singola ricarica dura settimane nonostante la luce regolabile integrata che permette di leggere in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte.

Come abbiamo detto parliamo del miglior Kindle Paperwhite. Questa versione non ha solo 32 Gb invece che 8 della versione base ma è anche dotato di connessione 4G gratuita. Grazie ad essa potete acquistare libri, scaricarli e anche accedere a funzioni avanzate (come i dizionari) in assenza della rete Wifi, senza pagare nulla per il trasferimento dei dati.

Il Kindle Paperwhite in sconto è anche la versione senza pubblicità. Non ci saranno quindi gli annunci pubblicitari che contribuiscono ad abbattere il prezzo della versione più economica.

Questo Kindle costerebbe 229 euro, ma oggi lo pagate solo 179,99 euro. È il prezzo più basso di sempre, più basso anche di quello del Prime Day.