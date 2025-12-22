Il regalo di Natale di OpenaAI, un filmato con voi e Babbo Natale

Anche OpenAI partecipa al Natale con ha introdotto in modo silenzioso un piccolo dono a tutti coloro che vogliono provare una funzione di intelligenza generativa.

Si tratta di un easter egg natalizio all’interno di ChatGPT che permette di produrre automaticamente un breve video personalizzato con Babbo Natale, sfruttando Sora, il modello di generazione video dell’azienda. La funzione è stata anticipata da Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, con un messaggio volutamente criptico pubblicato su X, composto da una sola emoji: 🎁.

Nella pratica, inviando a ChatGPT come unico prompt proprio l’emoji 🎁 (regalo), il comportamento del chatbot cambia. Invece di rispondere con testo, ChatGPT chiede di scattare o caricare un selfie. Una volta fornita l’immagine, il sistema avvia automaticamente un flusso interno che utilizza Sora per creare un video natalizio personalizzato.

Il filmato viene generato in pochi minuti e mostra Babbo Natale che si rivolge direttamente all’utente. Il messaggio è costruito come un bilancio scherzoso dell’anno appena trascorso: in alcuni casi Santa elogia e premia, in altri prende bonariamente in giro, consegnando regali improbabili o simbolicamente “punitivi”. Nel nostro caso ha usato una immagine di fronte ad un piatto di Sushi trasformato in regalo. Immagini, voce, narrazione e tono del messaggio sono interamente generati dall’intelligenza artificiale.

I limiti e come fare

La funzione ha dei limiti. Non è possibile intervenire in alcun modo sul risultato finale: non si possono scegliere stile, durata, contenuto o impostazione del video. Inoltre, al momento risulta possibile generare un solo video per account. Ripetendo la procedura in una nuova chat, ChatGPT restituisce lo stesso filmato invece di crearne uno nuovo. Alcune segnalazioni indicano che anche emoji natalizie come 🎅 o 🎄 attivano lo stesso meccanismo, senza differenze sostanziali nel risultato.

Dal punto di vista pratico, l’uso è semplice: basta aprire ChatGPT, inviare come messaggio solo l’emoji 🎁, caricare o scattare un selfie quando richiesto e attendere la comparsa del video direttamente nella chat.

L’easter egg non compare in menu, impostazioni o messaggi di sistema e non è accompagnato da comunicazioni ufficiali. Si tratta di una funzione stagionale, pensata per mostrare in modo immediato l’integrazione di Sora all’interno di ChatGPT e la possibilità di combinare testo, immagini e video nello stesso flusso operativo.