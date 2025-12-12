WhatsApp, come impedire il salvataggio di meme, foto e media sul telefono da mittenti molesti

Vi abbiamo già spiegato come cancellare definitivamente i media condivisi su Android, ma questa volta andiamo oltre spiegandovi come impedire del tutto che una o più chat vadano ad occupare la memoria del telefono con i loro file inutili.

Si, stiamo parlando di quelle chat di famiglia dove le zie non fanno altro che mandare quotidianamente la fastiosa immaginetta di buongiorno e buonanotte: datosi che non potete uscire dal gruppo per non offendere nessuno, l’unica cosa che potete fare per evitare che almeno questi file vadano ad occupare prezioso spazio su disco è quella di impedire il salvataggio dei media sul telefono. E in questo articolo vi spieghiamo come fare su Android e su iPhone.

Impedire il download dei media su iPhone

Se usate un iPhone, allora seguite le seguenti istruzioni; altrimenti saltate al paragrafo dedicato ad Android.

Per tutte le chat

aprite l’app WhatsApp ;

; cliccate su Impostazioni ;

; selezionate la scheda Chat ;

; disattivate l’interruttore alla voce Salva nelle foto.

In questo modo tutti i media ricevuti resteranno soltanto nell’app, ad eccezione di chat e gruppi per i quali sono state configurate impostazioni di download automatico diverse da queste.

Per singole chat o gruppi

Se invece volete filtrare soltanto determinate chat, fate così:

aprite l’app WhatsApp ;

; dall’elenco chat, cliccate sulla chat/gruppo interessato;

interessato; toccate il nome del contatto/gruppo in alto;

del contatto/gruppo in alto; nel pannello delle info, cliccate su Salva nelle foto ;

; cliccate su Mai.

D’ora in avanti i file multimediali in entrata da quella chat non verranno salvati nelle foto.

Impedire il download dei media su Android

Se invece il vostro è un telefono Android, allora le istruzioni sono un po’ diverse.

Per tutte le chat

aprite l’app WhatsApp ;

; cliccate sui tre puntini in alto a destra;

in alto a destra; selezionate il pannello Impostazioni ;

; andate su Chat ;

; disattivate l’interruttore alla voce Visibilità dei media.

D’ora in avanti foto, video e audio non saranno più scaricati automaticamente. Anche qui la modifica di questa impostazione non influirà sulle scelte precedenti di download automatico che fatte per chat o gruppi specifici.

Per singole chat o gruppi

Per regolare soltanto la chat delle zie, fate così:

aprite l’app WhatsApp ;

; dall’elenco chat, cliccate sulla chat/gruppo interessato;

interessato; toccate il nome del contatto/gruppo in alto;

del contatto/gruppo in alto; nel pannello delle info, cliccate su Visibilità dei media ;

; cliccate su No ;

; confermate con Ok.

Tenete presente che su Android i file multimediali vengono salvati automaticamente nella cartella media di WhatsApp, e può trovarsi nella memoria interna del telefono o nella microSD, a seconda delle vostre impostazioni.

Accordarsi con il “Visualizza una volta”

Se c’è la possibilità che il mittente vi ascolti, allora chiedetegli di inviare le foto tramite l’opzione Visualizza una volta. In questo modo, dopo essere stata aperta, la foto si autodistruggerà evitando di intasare la memoria del telefono, sia il vostro che il suo: una funzione perfetta con i messaggi del buongiorno e della buonanotte. Funziona così:

quando si allega una foto, appare una icona a forma di “1” all’interno di un cerchio ;

; cliccandoci sopra, si attiva l’opzione per l’autodistruzione.

Bloccare il mittente

Se il mittente è un tipo fastidioso o più semplicemente è un account di spam, valutate di bloccarlo del tutto: così facendo non potrà più scrivervi e inviarvi i suoi fastidiosi media.

aprite l’app WhatsApp ; dall’elenco chat, cliccate sulla chat/gruppo interessato;



toccate il nome del contatto/gruppo in alto;

del contatto/gruppo in alto; nel pannello delle info, scorrete in basso e cliccate su Blocca.

