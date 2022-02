Soundbar per computer in offerta a 20,43 euro

Anziché le solite casse, potete amplificare l’audio del computer con una soundbar progettata appositamente per questo scopo come quella attualmente in promozione a 20,43 euro.

Si tratta di una soundbar chiaramente più piccola di quelle che si utilizzano per i sistemi audio dei TV: misura all’incirca 42 x 8 x 7 centimetri, quanto basta per offrire una buona amplificazione sonora senza occupare troppo spazio, in modo da poter essere posizionata facilmente vicino ad un computer portatile o, ancor meglio, subito sotto il profilo dello schermo.

E che sia un monitor per computer o un iMac non fa differenza, perché il collegamento audio è accessibile per entrambi i dispositivi: c’è infatti il più tradizionale jack audio da 3,5 millimetri da collegare all’apposita presa del computer, oppure eventualmente anche a quella di uno smartphone, un tablet, un lettore MP3 o un qualsiasi altro dispositivo per il quale si intende aumentare la potenza audio anche solo temporaneamente.

C’è poi anche la tecnologia Bluetooth in versione 5.0 per chi invece intende collegarsi alla soundbar senza fili, e per l’alimentazione è presente la presa USB-A da collegare o alla porta del computer, oppure ad un alimentatore, qualora si volesse svincolare la soundbar dalla macchina e usarla anche con altri dispositivi quando il pc è spento.

Per quanto riguarda l’amplificazione, monta una serie di driver che promettono una diffusione a trecentosessanta gradi: la superficie frontale è inclinata di 15 gradi in modo da diffonderlo con maggiore intensità all’altezza giusta per raggiungere le orecchie dell’utente quando si trova di fronte al computer. La potenza è di 6 Watt e dal punto di vista estetico oltre a presentare linee eleganti monta anche due anelli luminosi ai lati e una rotella che permette di accenderla e regolare il volume in un sol colpo, semplificandone altamente l’utilizzo.

Chi intende acquistarla come dicevamo al momento la trova in sconto del 39%: anziché pagarla 33,50 euro adesso costa 20,43 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.