tvOS 15.4 vi farà godere a pieno un film senza disturbi da HomeKit

Le notifiche di HomeKit sulla TV sono molto utili e apprezzate dall’utenza, soprattutto quando si tratta di notifiche che mostrano la presenza di una persona all’esterno, rilevata da una telecamera di sicurezza. Questo sistema, però, potrebbe prestare il fianco a delle critiche. Fortunatamente tvOS 15.4 le risolve.

Una delle problematiche di questo sistema di notifiche si registra durante la visione di un film. Le notifiche continue, infatti, potrebbero infastidire gli spettatori durante una serata in cui ci si vuole rilassare e godere un film senza distrazioni. Apple vuole risolvere il problema con tvOS 15.4.

Ed infatti, la Mela ha rilasciato nelle scorse ore la seconda beta di tvOS 15.4 per gli sviluppatori. Una delle nuove funzionalità è la possibilità di mettere in pausa le notifiche di HomeKit. Questo vuol dire che, durante la visione del film, sarà possibile silenziare queste notifiche, così da non essere distratti durante la visione di un film. A testimoniare la funzionalità è stato Sigmund Judge, che ha condiviso la novità su Twitter.

La nuova funzione permette di silenziare le notifiche solo per 15 minuti, per un’ora o fino al giorno successivo. Tuttavia, ci vorrà del tempo prima che la versione venga rilasciata per tutti gli utenti. Si tratta, comunque, di un’ottima aggiunta al sistema operativo.

Ricordiamo che tra le novità più apprezzate di tvOS 15 i nuovi fantastici screensaver introdotti da Apple. Potete scoprire di più su questi spettacolari sfondi cliccando direttamente a questo indirizzo.