Xiaomi Smart Band 10 si mostra nelle prime foto

Arrivano le prime immagini della Xiaomi Smart Band 10, che dovrebbe ormai essere prossima al lancio a livello globale. Come sempre, le anticipazioni trapelate negli ultimi giorni ci danno un quadro quasi completo di ciò che possiamo aspettarci sul dispositivo.

A giudicare dalle foto il design della Smart Band 10 segue la tradizione estetica dei modelli precedenti, mantenendo la forma allungata ed ellittica con un display AMOLED, che in questa versione cresce leggermente fino a raggiungere i 1,72 pollici con risoluzione 212 x 520. Le cornici sottili rendono il dispositivo più moderno, senza stravolgere la sua riconoscibilità. Le colorazioni previste includono nero, argento e rosa, con un telaio in alluminio sabbiato e cinturino in TPU, che unisce resistenza e leggerezza.

Uno dei punti di forza di questa smart band sembrerebbe ancora una volta l’autonomia con la sua batteria da 230 o 233 mAh per garantire fino a 21 giorni di utilizzo con una sola carica.

Dal punto di vista delle funzioni, la Smart Band 10 punta in alto con il supporto a oltre 150 modalità sportive e una dotazione completa di sensori: accelerometro, giroscopio, bussola elettronica, sensore PPG per il monitoraggio del battito cardiaco e sensore di luminosità ambientale. Il sistema operativo a bordo sarà HyperOS 2.0, la nuova piattaforma software di Xiaomi pensata per una maggiore integrazione e fluidità, e la sincronizzazione dei dati avverrà tramite l’app Mi Fitness.

Compatibile con smartphone Android 8.0 e versioni successive, così come con dispositivi iOS a partire da iOS 12, la Smart Band 10 si presenta come un aggiornamento solido della precedente, pur senza sconvolgerne i connotati.

Ancora non ci sono notizie ufficiali sulla data di lancio, ma secondo le indiscrezioni, il prezzo si aggirerà tra i 40 e i 50 euro in Europa.