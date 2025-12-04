Spazzolino elettrico stile Oral-B con 8 testine incluse a meno di 7 €

Se volete lavarvi i denti come si deve, lo spazzolino elettrico è la scelta migliore perché grazie alle migliaia di rotazioni al minuto agisce più in profondità. In tal caso sappiate che al momento è in offerta un modello molto simile all’originale Oral-B di Braun.

Utilizza spazzolini con testina rotonda che oscilla, ruota e agisce lungo il bordo gengivale, contribuendo a rimuovere la placca in modo più efficace rispetto a uno spazzolino manuale.

Ad alimentarlo c’è una batteria da 600 mAh che si ricarica tramite USB-C, quindi facilmente da powerbank, auto, PC o TV. La ricarica completa richiede poche ore e permette di ottenere fino a 30 giorni di autonomia, perciò ve lo potete portare anche in vacanza senza caricatore. In questo senso torna sicuramente utile la custodia da viaggio inclusa nell’acquisto, pensata per riporre il manico e due testine.

C’è un timer da 2 minuti con avviso ogni 30 secondi che ricorda quando passare al quadrante successivo della bocca, e ben 5 modalità di spazzolatura: pulizia classica, sbiancamento, denti sensibili, massaggio e lucidante. Il motore raggiunge i 6.500 rpm, una velocità sufficiente ad offrire una pulizia energica ma controllata.

Completano il quadro la struttura impermeabile IP67, che consente di utilizzarlo anche sotto la doccia.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 7 €. Nel prezzo sono incluse 8 testine.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Le aspettative riguardanti le funzionalità e la qualità di un prodotto dovrebbero essere commisurate al prezzo pagato.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

