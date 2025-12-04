Dicembre di fuoco su Apple Arcade, le novità da non perdere da Naruto a Cult of the Lamb

È giovedì, quel giorno “limbo” della settimana che non è ancora venerdì ma ci va molto vicino. Prepararsi ad un fine settimana di gioco non è poi così complicato grazie al vasto catalogo di Apple Arcade, che beneficia proprio in queste ore di un corposo aggiornamento. Tantissimi i nuovi titoli in catalogo da non perdere.

Apple Arcade ha appena rilasciato l’aggiornamento di dicembre, ed è probabilmente uno dei più ricchi dell’anno. Le nuove aggiunte al catalogo sono pensate per soddisfare ogni tipo di videogiocatore, da chi cerca adrenalina pura a chi vuole solo un po’ di sano relax zen. Ecco i titoli da scaricare assolutamente.

Naruto e Cult of the Lamb

Il pezzo da novanta di questo mese è senza dubbio Naruto: Ultimate Ninja Storm. Non stiamo parlando di un semplice tie-in, ma della possibilità di rivivere la prima metà dell’iconica saga shonen direttamente sui dispositivi Apple. Che vogliate seguire la modalità storia o lanciarvi in scontri liberi, quello ce non mancherà in questo titolo saranno certamente battaglie spettacolari, incluse due sfide esclusive contro Zabuza e Haku.

Se invece preferite atmosfere più oscure — ma terribilmente carine — Cult of the Lamb è il roguelite che stavate aspettando. Noto già ai gamer di altre console, il giocatore sai troverà a vestire i panni di un agnello condannato a morte che viene salvato da una misteriosa divinità, “Colui che Attende”, e in cambio deve fondare un culto fedele nel suo nome. Un mix tra un gestionale e action game che creerà dipendenza.

PowerWash Simulator

Se il lavoro vi ha stressato abbastanza è il momento di rilassarvi con PowerWash Simulator. Armati di idropulitrice, il vostro obiettivo è semplice: far tornare a splendere oggetti e scenari incrostati di sporco. Un gioco che darà soddisfazione, una sorta di esperienza “zen” definitiva. A corredare il tutto non manca SpongeBob SquarePants Special Pack, per andare a pulire direttamente i fondali di Bikini Bottom.

I Classici Intramontabili

Parlando della spugna più famosa del mondo, arriva anche SpongeBob: Patty Pursuit, un platform a scorrimento laterale ricco di azione dove sarà necessario usare abilità uniche per superare ostacoli e nemici.

Infine, un ritorno alle origini del mobile gaming: Subway Surfers+. Il re degli endless runner approda su Arcade in una versione “pulita”, completamente priva di pubblicità e arricchita da contenuti esclusivi. Scappare dall’ispettore sui binari non è mai stato così fluido.

Per sapere come funziona Apple Arcade più in dettaglio rimandiamo direttamente a questo articolo di approfondimento