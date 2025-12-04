Le ricerche degli italiani su Google nel 2025

Come da tradizione in questo periodo dell’anno, Google ha presentato a “Un anno di Ricerche”, una finestra su ciò che ha catturato l’attenzione collettiva degli utenti.
Nel 2025, le ricerche degli italiani hanno mostrato una nazione curiosa del mondo, appassionata di cultura e desiderosa di apprendere abilità pratiche.
Quest’anno le persone in Italia si sono rivolte alla Ricerca Google per comprendere complessi eventi globali, con le domande “Perché?” relative alle notizie internazionali in cima alle liste. Allo stesso tempo, le persone si sono tenute aggiornate sulla cultura, cercando successi internazionali come Squid Game e Nosferatu accanto ad amati musicisti italiani come Lucio Corsi e Olly, mostrando la solita rilevanza del palcoscenico del Festival di Sanremo per il nostro Paese. Anche gli addii a figure come Papa Francesco e Pippo Baudo hanno spinto molti a utilizzare Google per riflettere sulle loro vite.
Le liste “Come si fa?” e di Ricette hanno evidenziato una passione per l’apprendimento pratico. Piatti tradizionali per le feste come il “Casatiello napoletano” e la “Colomba pasquale” sono state le ricette più di tendenza, a dimostrazione dell’amore per la cucina classica italiana.
Oltre alla cucina, la curiosità è stata di ampio respiro, con ricerche che spaziavano dalle tendenze wellness come il dry brushing (spazzolatura a secco) a pratici suggerimenti tecnologici come il fare uno screenshot su PC.
Dalle notizie globali alle ricette casalinghe, il 2025 è stato un anno che ha dimostrato come la sete di conoscenza sia al centro degli interessi degli italiani.
I personaggi più cercati nel 2025
- Lucio Corsi
- Olly
- Lorenzo Musetti
- Bianca Balti
- Jasmine Paolini
- Marcella Bella
- Serena Brancale
- Cecilia Sala
- Achille Lauro
- Brunori Sas
Gli Addii
- Papa Francesco
- Pippo Baudo
- Eleonora Giorgi
- Giorgio Armani
- Charlie Kirk
- Diogo Jota
- Ozzy Osbourne
- Robert Redford
- Alvaro Vitali
- Gemelle Kessler
Le serie TV
- Monster: La storia di Ed Gein
- Squid Game
- Adolescence
- M Il figlio del secolo
- Il Gattopardo
- Ginny e Georgia
- L’estate nei tuoi occhi
- Il mostro di Firenze
- ACAB – La Serie
- Tutto quello che ho
Film
- Conclave
- Nosferatu
- Anora
- Follemente
- Dragon Trainer
- The Brutalist
- Io sono la fine del mondo
- Thunderbolts
- Mickey 17
- Superman
Cantanti
- Lucio Corsi
- Olly
- Marcella Bella
- Serena Brancale
- Achille Lauro
- Brunori Sas
- Tony Effe
- Gianni Bella
- Joan Thiele
- Massimo Ranieri
Ricette
- Casatiello napoletano
- Colomba pasquale
- Uova alla Jova
- Chiacchiere
- Crumbl cookies
- Biscotti Squid Game
- Biscotti di Pasqua
- Torta pasqualina
- Castagnole
- Salame di cioccolato
Come vestirsi
- Come vestirsi a Pasqua?
- Come vestirsi a una prima comunione?
- Come vestirsi per un matrimonio?
- Come vestirsi a Carnevale?
- Come vestirsi per andare sulla neve?
- Come vestirsi in primavera?
- Come vestirsi a Londra a marzo?
- Come vestirsi a un funerale?
- Come vestirsi a 50 anni per sembrare più giovani?
- Come vestirsi per la MOC?
Perché?
- Perché Israele ha attaccato l’Iran?
- Perché Leone XIV?
- Perché Olly non va all’Eurovision?
- Perché Trump ha attaccato l’Iran?
- Perché The Couple chiude?
- Perché Los Angeles brucia?
- Perché Israele attacca Gaza?
- Perché Sarkozy è in carcere?
- Perché Cecilia Sala è stata arrestata?
- Perché Tiktok chiude in America?
Cosa significa?
- Cosa significa Parafilia?
- Cosa significa separazione delle carriere?
- Cosa significa ipovedente?
- Cosa significa Agostiniano?
- Cosa significa ACAB?
- Cosa significa ‘Si na pret’?
- Cosa significa Cubiculario?
- Cosa significa Amarcord?
- Cosa significa Bed rotting?
- Cosa significa ‘Dazi Trump’?
Testi
- Volevo essere un duro
- Balorda nostalgia
- Crêuza de mä
- Incoscienti giovani
- Battito
- La cura per me
- Quando sarai piccola
- Cuoricini
- Bella stronza
- L’albero delle noci
Come si fa?
- Come si fa il porridge?
- Come si fa la tanatoprassi?
- Come si fa il vacuum addominale?
- Come si fa lo screen sul pc?
- Come si fa la action figure?
- Come si fa il caffé freddo?
- Come si fa il dry brushing?
- Come si fa il casatiello napoletano?
- Come si fa la zuppa di cozze?
- Come si fa la colonscopia?
Come fare (in cucina)?
- Come fare le chiacchiere?
- Come fare i capperi sotto sale?
- Come fare il kefir in casa?
- Come fare il guacamole?
- Come fare le patate dolci?
- Come fare il casatiello?
- Come fare la pastiera?
- Come fare la besciamella fatta in casa?
- Come fare il pollo?
- Come fare pasta e lenticchie