Spazzolino elettrico Xiaomi T500, igiene dentale smart a 29€

Xiaomi continua con le offerte per la cura della propria igiene personale. Questa volta viene proposto il nuovo spazzolino elettrico T500, a partire da 29 euro direttamente a questo indirizzo.

Il design è molto simile al precedente modello T300, da cui vengono riprese le caratteristiche migliori, naturalmente migliorate. La capacità della batteria rimane da 700 mAh, naturalmente ricaricabile, che permette un’autonomia davvero infinita (circa 25 giorni con una singola ricarica), con un normale utilizzo quotidiano.

Lo spazzolino sonico è dotato di motore a levitazione magnetica ad alta efficienza ed è progettato per pulire e sbiancare i denti, massaggiare le gengive, prevenire le carie, rimuovere la placca e molto altro ancora.

Le setole sono sufficientemente morbide in modo tale da non graffiare le gengive e non danneggiare lo smalto dei denti ma allo stesso tempo assicurano una pulizia dentale profonda, grazie alle 31000 vibrazioni al minuto. Peraltro, i materiali impiegati da questo nuovo spazzolino sono totalmente antiruggine, così da avere un’igiene dentale perfetta.

Gode di un livello di protezione IPX7, consuma appena 2W ed è certamente uno strumento da poter portare in viaggio com estrema facilità, considerando che le dimensioni sono davvero ridotte, poco più che ingombranti di uno spazzolino tradizionale.

E’ possibile collegarlo allo smartphone per poter prendere visione delle informazioni più importanti sullo spazzolino, come ad esempio la batteria residua. Inclusa in confezione, naturalmente, la basetta di ricarica, che permette di ricaricare lo spazzolino tramite induzione.

Come anticipato, è al momento in offerta e si acquista a partire da 29 euro nella colorazione bianca. Allo stesso indirizzo è possibile acquistare anche le versioni colorate. Per qualche euro in più vi consigliamo di acquistare i set con tre testine di ricambio, così da essere pronte a sostituirle quando si deterioreranno, o per condividere lo spazzolino con altri componenti della famiglia.

Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.