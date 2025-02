Sonos voleva realizzare uno speaker MagSafe per iPhone

Pubblicità

Sonos, brand noto per lo sviluppo e la produzione di sistemi di altoparlanti top di gamma e componenti hi-fi, aveva in cantiere uno speaker esterno che poteva essere collegato all’iPhone mediante MagSafe (magneticamente al retro del telefono).

Lo riferisce il sito statunitense The Verge, spiegando che il principale target di riferimento erano gli utenti della Gen Z, ai quali proporre un accessorio di forma rettangolare (tipo le batterie esterne MagSafe per iPhone), in grado di ricevere e trasmettere l’audio via Bluetooth, permettendo di tenere in mano iPhone e utilizzarlo mentre riproduce l’audio dallo speaker collegato magneticamente al retro del telefono.

L’accessorio, nonostante la forma compatta, avrebbe dovuto offrire la produzione di audio di qualità. Il progetto di Sonos è stato successivamente annullato per “limitazioni tecniche, appeal discutibile e limitato target di mercato”. È probabile che il progetto sia stato abbandonato anche per via del piano di risanamento in corso dell’azienda: Sonos ha infatti annunciato di prevedere il taglio di 200 dipendenti, pari al 12% dell’intera forza lavoro.

L’annuncio dei licenziamenti è stato fatto recentemente dal CEO ad interim di Sonos, Tom Conrad, l’uomo che è temporaneamente alla guida dell’azienda dopo le dimissioni di Patrick Spence.

Obiettivo dei licenziamenti della società di Santa Barbara è risparmiare tra i 15 e i 18 milioni di dollari, migliorando la situazione rispetto all’ultimo disastroso trimestre fiscale. Sonos aveva già licenziato un centinaio di dipendenti ad agosto dello scorso anno motivando la scelta come “difficile ma necessaria per garantire un investimento continuo e significativo nello sviluppo dei prodotti Sonos e per predisporre Sonos a un successo a lungo termine”.

Tornando allo speaker MagSafe, gadget simili si trovano anche su Amazon (es. questo oppure quest’altro) ma con forme differenti rispetto a quelle che aveva in cantiere Sonos.

Tutti gli articoli che parlano di Sonos sono disponibili da questa pagina di macitynet.