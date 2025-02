Il nuovo iPhone SE arriva la prossima settimana

Pubblicità

L’iPhone SE 2025 (se volete sapere quello di cui parliamo, click qui) dovrebbe essere annunciato “la settimana prossima”, pronto per essere messo in vendita prima della fine di febbraio.

A riferirlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg spiegando che mancano pochi giorni alla presentazione della versione aggiornata della nuova lineup di iPhone che si colloca in una fascia più economica.

Stando a quanto riferisce il reddattore di Bloomberg, Apple non ha in cantiere un evento dedicato ma il dispositivo sarà annunciato direttamente sul sito web del produttore.

Il nuovo telefono dovrebbe vantare elementi di rilievo per un dispositivo spesso sottovalutato, presentarsi con un look simile all’iPhone 14 e integrare ovviamente tutto il necessario per sfruttare appieno Apple Intelligence.

Tra i segnali che lasciano immaginare come imminente l’arrivo del nuovo SE, la scarsa disponibilità nei magazzini dei rivenditori americani e anche nei negozi al dettaglio di Apple, fattori che tipicamente si verificano prima di un refresh.

Nell’Unione europea gli iPhone SE e la lineup di iPhone 14 sono scomparsi da qualche mese giacché questi modelli non sono conformi con l’obbligo di offrire dispositivi con ricarica USB-C, offerta sugli iPhone più recenti. Ovviamente anche il nuovo iPhone SE offrirà porta di ricarica USB-C.

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 25, 2025

Negli USA l’attuale iPhone SE ha un prezzo di listino di 429$, molto meno caro rispetto all’iPhone 16 base, che ha un prezzo di listino di 799$. Si vocifera che il costo del nuovo dispositivo dovrebbe essere più alto rispetto all’attuale ma rimanere nel range di dispositivi di medio-livello di Samsung e Google.

L’iPhone SE 2025 dovrebbe contribuire a migliorare le vendite di Apple in mercati come quelli di Cina e India dove la Mela sta lavorando per rafforzare il market share.

Il nuovo dispositivo di Cupertino, nome in codice V59, dovrebbe essere il primo con chip-modem realizzato “in casa” da Apple, senza il componente modem di Qualcomm. Si vocifera di schermo più grande, tecnologia Face ID e chip A18 (lo stesso di iPhone 16). La fotocamera dovrebbe essere singola, da 12 megapixel, la stessa che abbiamo ancora su iPhone 16.

Tutto quello che sappiamo finora di iPhone SE è riassunto in questo articolo.