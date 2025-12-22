Facebook Twitter Youtube

Spedizioni Apple Watch +12% anno su anno

Di Mauro Notarianni
Per l’Apple Watch in grado di misurare la glicemia serviranno anni

Le spedizioni globali di smartwatch anno su anno sono cresciute del 7% nel 2025, trainate da dispositivi di Apple e Huawei secondo gli ultimi dati di Counterpoint Research.

L’andamento è in controtendenza rispetto al 2024, anno nel quale era stata evidenziata una drastica flessione. Le spedizioni della lineup Apple Watch sono cresciute del 12% nel terzo trimestre 2025, ponendo fine a sette trimestri consecutivi di cali.

Nel periodo in esame i brand cinesi hanno conquistato la quota maggiore in termini di spedizioni dal 2024 al 2025, supportati dalla maggiore adozione locale di dispositivi Huawei, Xiaomi e Imoo. Counterpoint sottolinea che importanti brand globali stanno integrando funzionalità AI dedicate alla salute e agli allenamenti nella loro offerta. Connessioni satellitari, 5G Redcap (tecnologia 5G sviluppata per i casi d’uso he non richiedono le prestazioni complete del 5G) e display MicroLED sono tra le funzionalità che molti produttori hanno per la prima volta sfruttato nel 2025.

Il rimbalzo di Apple

“Il rimbalzo di Apple è in gran parte merito dell’attesa introduzione del più economico Apple Watch SE 3 e dei modelli ultra-premium  Watch Ultra 3, elementi che hanno ampliato l’appeal dei consumatori in varie fasce di prezzo”, riferisce l’analista Anshika Jain di Counterpoint Research.

Spedizioni smartwatch 2024 vs 2025

