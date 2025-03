Mamma mi si è ristretto il fatturato, Samsung vende meno telefoni rispetto a dieci anni fa

Pubblicità

Da 15 anni Samsung è considerato il principale produttore di telefoni ma il gap tra l’azienda sudcoreana e Apple è diminuito in modo considerevole, e mentre le spedizioni per trimestre di Apple sono in aumento, quelle di Samsung continuano a calore, con una differenza rispetto a dieci anni addietro alquanto sorprendente.

A riferirlo è il sito Stocklytics.com, spiegando che ogni trimestre Samsung spedisce ora mediamente 36 milioni di telefoni in meno rispetto a dieci anni addietro.

Negli ultimi dieci anni Samsung ha spedito ben 3,1 miliardi di telefoni in tutto il mondo, 730 milioni in più rispetto a Apple. Benché sia sempre avanti rispetto all’azienda rivale, le vendite degli smartphone Samsung sembrano su una traiettoria discendente per varie diverse ragioni.

Prima di tutto, la big tech sudcoreana è passata da offerte di modelli economici che un tempo garantivano alti volumi di vendite, a modelli top di gamma quali la serie Z e i Galaxy S. Allo stesso tempo, competitor cinesi quali Xiaomi, Oppo e Vivo hanno guadagnato terreno, aumentando la loro quota di mercato in aree geografiche dove prima Samsung dominava con dispositivi a basso costo

Una “tempesta perfetta” di eventi negativi ha portato a un netto calo nelle spedizioni trimestrali di Samsung. Tra il 2014 e il 2019 l’azienda sudcoreana ha spedito tra i 75 milioni e gli 88,5 milioni di smartphone per trimestre. Nel 2019 si è registrato un forte declino, con spedizioni scese a 54,2 milioni di unità a metà anno, ma i numeri sono cresciuti nei sei mesi successivi.

Nel Q3 2020, Samsung le spedizioni sono tornate a 80,4 milioni di unità, uno dei trimestri migliori negli ultimi dieci anni. Nel 2021 si è registrato ancora un declino, con spedizioni scese di 11,5 milioni, con 69 milioni di unità nel Q3, l’inizio di una tendenza negativa a lungo termine.

Le statistiche evidenziando nel 2022 un declino di 10,8 milioni di dispositivi, portando le spedizioni trimestrali a 58,2 milioni nell’ultimo trimestre. Nel 2023 e 2024 il declino è sembrano meno marcato, ma le spedizioni trimestrali sono cale ancora tra di 5,2 milioni e 1,3 milioni anno su anno. Nel Q4 2024, l’azienda sudcoreana ha riferito di 51,7 milioni di unità spedite, 36,8 milioni in meno rispetto a dieci anni addietro, il dato trimestrale più basso degli ultimi dieci anni.

Samsung in caduta, Apple continua a guadagnare terreno

Mentre Samsung risente di un calo significativo delle vendite, con la sua più grande rivale nel settore smartphone, Apple, si evidenzia la tendenza opposta. Grazie alla forte fedeltà al marchio degli utenti, l’ecosistema integrato e lunghi cicli di aggiornamenti software, la base di utenti Apple continua a crescere. Nel Q4 2024 Apple ha spedito 75,9 milioni di iPhone, 14% in meno rispetto ai numeri record del Q4 2020 (90,1 milioni di unità) ma 2,4 milioni di unità in più rispetto a dieci anni addietro.

Secondo dati di Statcounter, Apple a febbraio vantava il 27,7% del mercato globale smartphone, il 4% in più rispetto a febbraio di dieci anni addietro. Il market share di Samsung, al contrario, è diminuito del 7% in questo periodo, con un market share che lo scorso mese era indicato come pari al 23,5%.

