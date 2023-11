Black Friday, Tineco FLOOR ONE S5 , aspira, lava e asciuga a solo 319 euro

L’Aspirapolvere e Mocio 2-in-1 di Tineco è progettato per essere un dispositivo versatile e con funzionalità avanzate. Si tratta di un lava e spira 2-in-uno, che permette di pulire casa in totale semplicità in una sola passata. Solitamente ha un listino che supera i 500 euro, ma al momento si porta a casa a 319 euro grazie alle offerte Black Friday 2023 su Amazon.

L’Aspirapolvere e Mocio di Tineco integra la tecnologia iLoop Smart Sensor, che consente al dispositivo di adattarsi automaticamente alle condizioni di pulizia rilevate. Questa funzionalità regola l’aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola in base al tipo di sporco, offrendo una pulizia mirata e efficiente.

Il design del rullo a spazzola FLOOR ONE S5 permette al dispositivo di passare vicino ai battiscopa e di pulire gli angoli difficili da raggiungere. L’obiettivo è ottenere pavimenti asciutti e senza aloni in un breve lasso di tempo, garantendo risultati efficaci nella pulizia quotidiana.

La scopa include due serbatoi, uno con una capacità di 0.8 litri per l’acqua pulita, così da consentire la pulizia di aree più estese senza interruzioni. La batteria offre una durata di 35 minuti, sicuramente un buon equilibrio tra autonomia e capacità di gestione delle pulizie domestiche quotidiane.

La funzione autopulente elimina la necessità di pulire manualmente i rulli e i tubi, rendendo la manutenzione rapida e senza problemi. Inoltre, il filtro per i peli degli animali domestici facilita la rimozione dei peli, contribuendo a mantenere il dispositivo efficiente nel tempo.

Il dispositivo offre funzionalità aggiuntive, come la guida vocale integrata e la connettività tramite app. Questi elementi forniscono utili promemoria di manutenzione e la possibilità di monitorare le prestazioni di pulizia in tempo reale, aggiungendo una comodità significativa all’esperienza complessiva.

Solitamente costa 519 euro, ma al momento si acquista con 200 euro di sconto, cliccando direttamente qui.

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.