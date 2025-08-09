Caricabatterie UGREEN 45 W con cavo e spina integrati, solo 19,49 €

Su Amazon è in sconto UGREEN Caricatore USB-C GaN 45W 3 in 1, pensato per ricaricare più dispositivi con un unico accessorio. Ora costa solo 19,49€ invece di 29,99€, un prezzo molto buono per un dispositivo con porte multiple e cavo retrattile integrato, perfetto per un utilizzo pratico in viaggio o in ufficio.

Design compatto e cavo retrattile integrato

Il cuore del’ UGREEN Caricatore USB-C GaN 45W 3 in 1 è un cavo retrattile da 69 cm, regolabile su 8 lunghezze, resistente fino a 25.000 utilizzi di trazione.

Questa soluzione elimina la necessità di portare con sé cavi aggiuntivi e mantiene l’area di lavoro o la borsa in ordine. Le dimensioni ridotte — 5 x 5,3 x 5,8 cm — lo rendono facile da trasportare, sia in tasca che nel bagaglio a mano.

Il design è studiato per un uso frequente, con materiali resistenti e un sistema di protezione integrato.

Ricarica rapida e tecnologia GaNInfinity

La porta USB-C supporta il protocollo Samsung Super Fast Charging 2.0 fino a 45 W, capace di portare un Galaxy S25 Ultra dal 0% al 67% in circa 30 minuti (con cavo E-mark 5A). È compatibile anche con PD 3.0 e altre tecnologie di ricarica rapida, quindi anche con gli iPhone. Il chip GaNInfinity riduce il calore generato e migliora l’efficienza energetica, mentre il sistema Thermal Guard e le 8 protezioni integrate prevengono rischi di sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento durante l’uso intensivo.

Le tre porte disponibili — una USB-C, una USB-A e il cavo retrattile — erogano fino a 45 W complessivi. La USB-A arriva a 22,5 W, mentre la USB-C garantisce la ricarica più veloce per laptop compatibili, smartphone e tablet.

Questo lo rende adatto a chi deve ricaricare simultaneamente più dispositivi, senza rinunciare alla velocità di ricarica sul device principale.

Il prezzo di listino del UGREEN Caricatore USB-C GaN 45W 3 in 1 è 29,99€, ma oggi è acquistabile a 19,49€ invece di 29,99€.

