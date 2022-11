Spotify Wrapped 2022 svela la musica più ascoltata dell’anno

Spotify annuncia Wrapped 2022, la consueta rassegna di artisti, album, canzoni, playlist e podcast che hanno scandito il 2022 per ben 456 milioni di ascoltatori sparsi in tutto il mondo. Inoltre, ha annunciato l’esperienza personalizzata in-app con la quale scoprire e condividere la musica e i podcast che più hanno fatto compagnia agli ascoltatori durante l’anno.

Per il terzo anno consecutivo l’artista più ascoltato a livello globale è la superstar portoricana Bad Bunny, mentre “As It Was” di Harry Styles è la canzone con il numero di stream più alto in assoluto.

Se si guarda invece all’Italia Sfera Ebbasta è l’artista più popolare nel nostro Paese su Spotify nel 2022, mentre “Brividi” di Mahmood e Blanco è la canzone più ascoltata nei nostri confini.

Passando ai podcast, The Joe Rogan Experience è ancora il più popolare al mondo, mentre in Italia ben sei show Originali ed Esclusivi Spotify sono nella top 10, con The Essential al primo posto. Di seguito le classifiche complete:

Gli artisti più ascoltati in Italia

Sfera Ebbasta

Lazza

thasup

BLANCO

Marracash

Baby Gang

Rkomi

Madame

Guè

Shiva

Le artiste donna più ascoltate in Italia

Madame

Elodie

Ariete

Dua Lipa

Elisa

Mara Sattei

Taylor Swift

Billie Eilish

Anna

Annalisa

Le canzoni più ascoltate in Italia

“Brividi” di BLANCO e Mahmood

“Shakerando” di Rhove

“LA CODA DEL DIAVOLO” (con Elodie) di Rkomi e Elodie

“BABY GODDAMN” di Tananai

“Finché non mi seppelliscono” di BLANCO

“USCITO DI GALERA” di Lazza

“s!r!” di thasup (feat. Lazza & Sfera Ebbasta)

“Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari

“Capri sun” di Capo Plaza

“5 Gocce” di Irama (feat. Rkomi)

I podcast più popolari

The Joe Rogan Experience

Call Her Daddy

Anything Goes with Emma Chamberlain

Caso 63

Crime Junkie

The Daily

Relatos de la Noche

On Purpose with Jay Shetty

Armchair Expert with Dax Shepard

TED Talks Daily

I podcast più popolari in Italia

The Essential

Muschio Selvaggio

Stories

Demoni Urbani

Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia

Elisa True Crime

Il Dito di Dio – Voci dalla Concordia

Tutte le Volte Che

Sei Stanga?

Le news di Sky Tg 24

Globale

Gli artisti più ascoltati

Bad Bunny

Taylor Swift

Drake

The Weeknd

BTS

Ed Sheeran

Harry Style

Justin Bieber

Kanye West

Eminem

Le artiste più ascoltate

Taylor Swift

Doja Cat

Dua Lipa

Billie Eilish

Ariana Grande

Rihanna

KAROL G

Olivia Rodrigo

Adele

Lana Del Rey

Le canzoni più ascoltate

“As It Was” di Harry Style

“Heat Waves” di Glass Animals

“STAY (with Justin Bieber)” di The Kid LAROI e Justin Bieber

“Me Porto Bonio” di Bad Bunny e Chencho Corleone

“Tití Me Preguntó” di Bad Bunny

“Cold Heart – PNAU Remix” di Elton John, Dua Lipa e PNAU

“Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” di Bizarrap e Quevedo

“Enemy (with JID)” – from the series Arcane League of Legends degli Imagine

Dragons

“Ojitos Lindos” di Bad Bunny

“Running Up That Hill (A Deal With God)” di Kate Bush

Per ascoltare le classifiche complete di Spotify Wrapped 2022 in Italia e nel mondo e tutte le novità sull’esperienza in-app personalizzata è possibile partire da questa pagina indirizzo. Per tutte le notizie di macitynet riguardanti Spotify il link da seguire è direttamente questo.