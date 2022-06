L’SSD diventa indistruttibile con Samsung T7 shield e veloce con USB 3.2 Gen 2

Samsung lancia le memorie esterne T7, dei veri e propri SSD rugged, pronti a risultare indistruttibili e dunque utilizzabili in qualsiasi condizioni di emergenza. Si acquistano su Amazon cliccando direttamente a questo indirizzo.

La principale caratteristica di queste memorie è che si tratta di periferiche estremamente resistenti, ma che certamente non rinunciano ad essere veloci e compatti. Il nuovo T7 Shield offre prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali estreme, permettendo di trasferire file enormi in pochissimo tempo. Con l’ USB 3.2 Gen 2 (la veloce connessione USB-C da 10 Gbps) e il PCle NVMe è possibile raggiungere velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 1.050/1.000 MB/s per l’editing direttamente dal drive. La scocca in gomma con Dynamic Thermal Guard controlla e tiene a bada il calore, consentendo di mantenere prestazioni costanti, grazie ad una temperatura mite, che non supera mai livelli critici.

Adatto per diversi tipi di lavoro, si può sia utilizzare nella propria postazione di lavoro principale, sia in postazioni mobili, anche all’aperto, grazie alla certificazione contro acqua e polvere IP65. Il design è robusto e la struttura in elastomero aggiunge ulteriore resistenza, consentendo di sopportare anche cadute da un’altezza fino a 3 metri.

Si collega a PC, Mac, dispositivi Android, console di gioco e altro ancora, e offre diverse opzioni di Storage, da 1 o 2 TB, così da avere comunque un’enormità quantità di spazio aggiuntivo, anche con un stile personalizzato grazie alla presenza di diverse colorazioni dello chassis esterno: blu, beige o nero. La struttura che avvolge il disco in gomma risulta comunque elegante e al tempo stesso consente di mantenere salda la presa.

L’SSD in questione risulta anche protetto e sicuro, potendo impostare password e scaricare gli ultimi aggiornamenti del firmware con il software SSD portatile disponibile per PC, Mac, smartphone e tablet Android. Con il Software Samsung Magician è possibile anche controllare lo stato di salute del drive, migliorare le performance dello stesso e, come già anticipato, proteggere i dati contenuti all’interno.

Potete acquistarlo direttamente su Amazon a partire da circa 135 euro grazie ad un coupon, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Il modello da 2 TB parte da 203 € grazie ad un coupon speciale di 50 €.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...