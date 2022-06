Aspirapolvere automatico Lefant M213 scontato di 80 euro

Se volete automatizzare la pulizia del pavimento di casa, c’è Lefant M213 che al momento si compra in sconto su Amazon. E’ esteticamente simile ad altri aspirapolvere robot di questo genere, con una forma circolare e la possibilità di mappare la casa e offrire una pulizia più precisa in minor tempo, ma è anche un po’ più performante per una serie di accorgimenti.

La differenza forse più sostanziale rispetto alla quasi totalità di questi aspirapolvere è la totale assenza di un rullo centrale: al suo posto è invece presente un’ampia bocchetta di aspirazione, che consente di raccogliere anche i capelli più lunghi senza che questi si intreccino al centro del robot. Chi possiede aspirapolvere automatici col rullo centrale conosce bene il fastidio di dover interrompere la pulizia per l’ordinaria manutenzione di questo componente, che tra tutti è quello che si sporca di più ed è quello che causa la maggior parte degli inceppamenti.

In combinazione con questa nuova bocchetta ci sono due spazzole rotanti sulla parte frontale anziché una sola (come nella maggior parte degli aspirapolvere di iRobot) che gli consentono quindi di raccogliere un maggior quantitativo di sporco già alla prima passata e convogliarlo con maggiore precisione al centro, dove c’è appunto la bocchetta di aspirazione.

Lefant M213 è inoltre dotato della tecnologia FreeMove 2.0 con rilevamento ostacoli 6D, combinata ad 11 sensori che analizzano l’ambiente in modo da rendere la pulizia più precisa. Monta inoltre un serbatoio di raccolta dello sporco con capienza di 500 ml, superiore quindi ai più consueti 300 ml. E’ abbastanza silenzioso (58 dB) e ha una potenza di aspirazione pari a 2.200 Pa, con una batteria da 1.800 mAh che promette fino a 100 minuti di autonomia (o 120 metri quadri di pavimento aspirabile con una sola carica) e torna alla base da solo per ricaricarsi quando l’energia è esaurita.

Per finire, si può controllare tramite Alexa, Google, oppure con l’app via WiFi a 2.4 GHz per la selezione delle quattro modalità di pulizia disponibili, è alto 7,8 centimetri ed ha un diametro di 28 cm, quindi è leggermente più piccolo di altri e può così infilarsi negli spazi ristretti.

Chi intende acquistare Lefant M213 come dicevamo lo trova in sconto su Amazon: anziché 219,99 euro al momento si risparmiano 80 euro, ovvero il 36%, pagandolo 139,99 euro spedizione inclusa.