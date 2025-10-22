Stanno usando la fotocamera del tuo telefono e non lo sai: c’è un segnale chiarissimo

C’è un segnale chiarissimo che rivela se qualcuno sta usando la fotocamera del tuo telefono per spiarti: cosa devi controllare.

Negli ultimi tempi, come dimostrato dalle numerose denunce e dagli allarmi lanciati dalle Forze dell’Ordine e operatori del settore, i crimini legati al furto di dati sensibili sono in aumento. E non parliamo soltanto del furto di carte di pagamento o account, bensì anche delle modalità di spionaggio di ignare vittime.

I cyber-criminali, infatti, sono capaci di entrare nei nostri dispositivi e “rubare” oltre ai nostri dati, anche le nostre foto o i nostri video, nonché monitorarci nella nostra quotidianità. Un evento chiaramente terrificante che permette ai malintenzionati di riprendere quello che stiamo facendo e/o ascoltarlo. Ma come possiamo difenderci? Per fortuna ci sono vari modi.

I segnali che rivelano che qualcuno sta usando la tua fotocamera

Di pari passo con la crescita di questo tipo di reati sono cresciute anche le misure di sicurezza adottate dalle case di produzione dei nostri pc e smartphone. Oggi la capacità di sicurezza di un dispositivo è un fattore determinante per la scelta per l’acquisto. Ma, dicevamo, come possiamo capire che c’è una truffa in corso, ovvero che un hacker ha effettivamente violato le difese dei nostri dispositivi?

Ottenere il controllo delle fotocamere degli smartphone è – purtroppo – più facile di quanto si pensi. Basta un malware o uno spyware per perdere il controllo del proprio dispositivo, senza nemmeno accorgersene. E per “entrare” nel nostro smartphone basta una distrazione: un SMS con un link, un’email con un allegato o un messaggio di WhatsApp. Basterà cliccare per finire nella trappola. Ci sono però diversi segnali che rivelano la presenza di uno software dannoso.

Il dettaglio più importante a cui prestare attenzione è la presenza di un puntino verde luminoso nella parte superiore dello schermo. Si tratta di un segnale che indica l’accesso per un’app alla fotocamera o al microfono. Se non stai usando nessuno dei due o nessuna app collegata, allora quel puntino indicherà un utilizzo fraudolento in corso in background. Ma ci sono altri segnali di cui tenere conto.

Il surriscaldamento improvviso del nostro telefono, ad esempio, oppure una batteria che inizia a durare molto meno del previsto, indicano un utilizzo del dispositivo in background. Qualcuno dunque sta usando lo smartphone e potrebbe spiarci di nascosto. Anche il traffico internet potrebbe rivelarsi un campanello d’allarme: se finisci subito i Giga, nonostante lo scarso utilizzo, è possibile che uno spyware stia inviando tutti i dati registrati a un server esterno.

Bisogna dunque sempre prestare attenzione alla presenza di questi segnali oppure all’apertura di app senza il nostro consenso. Ma come difendersi, quindi? La prima cosa da fare è controllare le autorizzazioni delle app all’accesso di fotocamera e microfono. Da Android puoi andare su Privacy e poi Gestione Autorizzazione, da iPhone invece su Privacy e Sicurezza e poi Fotocamera. Per Android, inoltre, dalla Privacy potrai guardare le app che di recente hanno utilizzato la fotocamera senza il tuo consenso.

Risulta fondamentale, per difendersi, avere sul proprio dispositivo un antivirus (oggi dotati tutti del controllo sulle app). Anche aggiornare il dispositivo permette un aumento della sicurezza: Google e Apple rilasciano patch di continuo (come le app più note, del resto). Attenzione poi a non scaricare app sospette, anche se presenti sul Play Store di Google o sull’App Store. Infine, puoi sempre dotarti di una cover che tende a coprire la fotocamera interna.