600.000 robot Amazon al posto di 160mila lavoratori

I dirigenti di Amazon ritengono che entro il 2027 l’azienda potrà evitare di integrare nel proprio organico più di 160.000 lavoratori negli USA, personale tutto sostituibile con l’automazione robotizzata.

In un documento interno di Amazon ottenuto dal New York Times si riferisce che l’automazione permetterebbe di risparmiare 30 centesimi per ogni oggetto che l’azienda preleva, impacchetta e spedisce (possono sembrare cifre irrisorie ma tenendo conto del volume di affari dell’azienda questa scelta comporterebbe un risparmio di 12,6 miliardi di dollari nel prossimo biennio).

I dati del documento in questione sarebbero stati riportati lo scorso anno al consiglio di amministrazione, delineando quella che dovrebbe essere la strategia per la crescita nei prossimi anni.

Amazon prevede di raddoppiare le vendite entro il 2033, proiezioni che si traducono in oltre 600.000 posti di lavoro (nella logistica e non solo) per i quali l’azienda potrebbe usare robot.

Lo scorso anno la multinazionale di commercio elettronico ha attivato un avanzatissimo centro logistico a Shreveport (Louisiana), quello che a quanto pare è il modello di riferimento per future strutture logistiche: in questo sito sono presenti migliaia di robot, e i dipendenti sono un terzo rispetto a quelli che sono normalmente richiesti in strutture del genere. L’azienda intende replicare lo stesso schema in circa 40 altre sue strutture entro il 2027.

Un deposito di Stone Mountain (Georgia) attualmente impiega circa 4000 dipendenti; con l’arrivo dei robot si prevede che sarà possibile lavorare il 10% di oggetti in più riducendo a 1200 i dipendenti totali. Da quanto riportato nel documento riservato di Amazon il team al lavoro sui progetti legati alla robotica punta ad automatizzare il 75% delle operazioni che oggi si svolgono nei magazzini e nei centri di distribuzione.

Indosare la pillola nelle comunicazioni

Interessante notare che nel documento in questione si fa riferimento anche a come evitare polemich, iniziative per evitare possibili danni d’immagine: nelle comunicazioni non vi dorvanno essere riferimenti a parole quali “robot” e “AI” ma termini più vaghi quali “tecnologie avanzate”, suggerendo anche il neologismo “cobot”, elemento che dovrebbe implicare la cooperazione uomo-macchina: basterà per indorare la pillola?

Amazon ha rilasciato una dichiarazione spiegando che i documenti esaminati dal New York Times sono incompleti e non sono rappresentativi della strategia aziendale relativa alle assunzioni. Kelly Nantel, portavoce dell’azienda, ha intanto sottolineato che Amazon assumerà 250.000 persone per le prossime festività natalizie ma non ha indicato quante di queste assunzioni saranno permanenti.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.