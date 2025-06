La nuova Stazione Meteo ORIGINAL di Netatmo, potenziata e al passo con i tempi

Tredici anni fa, l’azienda francese Netatmo svelava il suo primo prodotto: la Stazione Meteo, strumento si è affermato rapidamente come punto di riferimento, grazie a continui aggiornamenti che hanno permesso di migliorare affidabilità, e funzionalità.

Netatmo ha presentato una nuova versione, indicata come “ripensata nel segno della continuità e proiettata verso il futuro”.

Rimanendo fedele al design che ha segnato l’esordio del marchio, la nuova Stazione Meteo ORIGINAL conserva lo stile minimalista ed è offert in due nuovi colori “Sand”, un beige caldo e avvolgente, e “Mint”, un verde pastello fresco (presto disponibile), che permettono alla stazione di esseare inserita in qualsiasi ambiente.

Il produttore riferisce che “sensori ad alta precisione” cosnentono di misurare temperatura, umidità, qualità dell’aria interna, pressione atmosferica e livello sonoro in tempo reale, offrendo una visione completa e personalizzata del clima domestico. Nel nuovo modello sono offerte due nuove tipologie di valori: indice UV e esposizione solare, e monitoraggio del polline. Per ciascuna tipologia, l’utente può consultare anche una previsione a tre giorni, utile per anticipare i picchi di esposizione e regolare di conseguenza le attività quotidiane, servizio che consente di organizzare al meglio spostamenti e uscite, riducendo i rischi per la salute.

Il produttore riferisce che queste nuove funzionalità nascono da un ascolto attento della community: numerosi utenti avrebbero espresso il desiderio di disporre di informazioni più dettagliate su pollini, sole e raggi UV.

Avvisi intelligenti

La Stazione Meteo ORIGINAL prevede un sistema di notifiche “intelligenti”, che invia avvisi in tempo reale direttamente sullo smartphone. È possibile scegliere tra avvisi preimpostati o personalizzarli in base alle proprie esigenze.

Rischio di gelate? L’utente riceve un promemoria per proteggere il veicolo. Aumento del livello di CO₂ in una stanza? L’app suggerisce di arieggiare, in altre parole un assistente personale per il benessere domestico.

Storico dettagliato

Utilizzando l’app Netatmo Weather, è possibile accedere a tutti i dati raccolti dalla Stazione. Le variazioni ambientali vengono visualizzate in modo chiaro, permettendo di individuare tendenze rilevanti per la qualità della vita.

Monitorare temperatura e CO₂ durante la notte, ad esempio, può contribuire a migliorare il riposo. La nuova Stazione Meteo consente sia un controllo in tempo reale sia un’analisi a lungo termine

Prezzo e disponibilità

La Stazione Meteo ORIGINAL sarà ufficialmente disponibile a partire dal 10 giugno 2025 al prezzo di €169,99, senza ulterori costi o necessità di abbonamenti. Per ogni acquisto effettuato sullo store online Netatmo, sarà applicato uno sconto del 50% su un accessorio meteo a scelta: Pluviometro, Anemometro o Custodia Protettiva. Il prodotto sarà acquistabile su www.netatmo.com, oltre che presso i principali rivenditori online, negozi specializzati e punti vendita dedicati al fai-da-te. I prodotti Netatmo sono disponibili anche su Amazon.