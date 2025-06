Gli occhiali Oakley Meta rilanciano funzioni e prezzo

Gli occhiali da sole Ray-Ban Meta hanno venduto oltre due milioni di unità e ora la collaborazione di lungo corso tra il colosso dei social con EssilorLuxottica prosegue con l’anticipato secondo modello Oakley Meta HSTN pensato per sportivi e appassionati di attività all’aperto.

Come il modello precedente sono muniti di fotocamera, speaker e microfoni per catturare foto e video, riprodurre musica dai principali servizi streaming, effettuare chiamate e interagire con l’assistente Meta AI. Pur puntando ad atleti e sportivi la certificazione di impermeabilità non cambia e rimane IPX4, quindi sono resistenti a schizzi, pioggia e sudore, proprio come i precedenti Ray-Ban Meta.

I miglioramenti più importanti riguardano la fotocamera e l’autonomia. Invece della risoluzione Full HD a 1080p, questo nuovo modello mette a disposizione una fotocamera ultra grandangolare da 12MP in grado di registrare video in risoluzione 3K.

Mentre i Ray-Ban Meta offrono un’autonomia di circa cinque ore, i nuovi Oakley Meta funzionano fino a otto ore con una ricarica completa e resistono fino a 19 ore in standby. Al contrario degli indossabili, a custodia inclusa non è resistente all’acqua, ma in compenso permette di ricaricare gli occhiali per ottenere ulteriori 40 ore di autonomia. Grazie alla ricarica veloce si ottiene una ricarica del 50% in solamente 20 minuti. I due marchi evidenziano le funzioni smart e AI di Oakley Meta HSTN: oltre alla traduzione in tempo reale, l’assistente Meta AI vede ciò che l’utente vede per offrire consigli e indicazioni. Tramite comandi vocali l’assistente fornisce informazioni in tempo reale per sport, attività all’aperto e meteo.

All’inizio dei preordini dell’11 luglio sarà disponibile l’edizione limitata Oakley Meta HSTN con lenti Prizm Polar 24K al prezzo di 499 dollari, a cui seguiranno in estate altre versioni con colori e lenti diversi a partire da 399 dollari.

Saranno disponibili in diversi mercati: oltre all’Italia, anche Europa, USA, Regno Unito, Canada, Australia. Successivamente arriveranno anche in Messico, India e Emirati Arabi.

Oltre agli occhiali smart Meta sta lavorando anche ad altri visori di realtà aumentata e virtuale: tra i concorrenti previsti in arrivo ci saranno anche occhiali smart di Google – Samsung e più avanti nel tempo sembra anche da Apple.