SteelSeries, idee regalo per i papà videogamer

Pubblicità

Invece di regalargli una cravatta o il solito profumo, se il vostro è anche un po’ nerd valutate allora le offerte lanciate per la Festa del Papà su alcuni prodotti SteelSeries, un marchio ben noto nel settore per la qualità delle sue periferiche per videogiochi ed esport.

C’è tempo per approfittare degli sconti prima che arrivi il 19 Marzo e regalargli un bel mouse, un ottimo paio di cuffie o una tastiera appositamente progettati per migliorare le partite al computer.

Di seguito trovate una breve panoramica di ciascun prodotto e a seguire il link per comprarli in sconto.

Mouse – SteelSeries Rival 3 Wireless

Un mouse gaming leggero, ergonomico e dal design minimalista, ottimo per le lunghe sessioni di gioco. È caratterizzato da un solido guscio e la batteria dura “una vita”: la scheda tecnica segnala oltre 400 ore di utilizzo ininterrotto grazie alla sua speciale tecnologia ad alta efficienza energetica.

Tra le altre tecnologie troviamo la Quantum 2.0 Dual Wireless offre la flessibilità di un wireless ultrarapido di livello gaming tramite la connessione a 2.4 GHz e c’è anche il Bluetooth 5.0 per l’accoppiamento su PC, Mac, laptop e altri dispositivi.

Costa 59,99 € ma al momento lo trovate in sconto a 39,99 € anche su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Cuffie – SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless

Sono cuffie over-ear con driver magnetici al neodimio che promettono alti chiari, medi precisi e bassi profondi. Sono accompagnate dal software Sonar Audio che introduce il primo equalizzatore parametrico di livello professionale per i giocatori e permette di regolare ogni singola frequenza così da sentire i suoni che contano di più, che sia lo scalpiccio degli avversari in multiplayer o le chat di gioco su Discord.

Segnaliamo inoltre la presenza del microfono ClearCast 2.X completamente retrattile e potenziato dall’intelligenza artificiale con cancellazione di rumore e supporto audio a 32KHz/16Bit.

Comoda poi la tecnologia Quick-Switch Wireless per passare dal gioco a 2.4 GHz al Bluetooth 5.3 con un semplice tocco di pulsante ad esempio per rispondere a una chiamata in entrata, e senza dimenticare la funzionalità che permette poi di tenere un orecchio vigile sulle chiamate in arrivo durante le partite tramite segnali acustici di notifica.

In confezione c’è il dongle USB-C per passare facilmente da Xbox a PC, PlayStation, Switch, Meta Quest, telefoni e tablet.

Con 60 ore di autonomia della batteria, si può giocare quindi per 8 ore al giorno per tutta la settimana senza ricaricarle mai; e quando arriva il momento, via USB-C si possono ottenere 6 ore di autonomia in soli 15 minuti di ricarica.

Costano 139,99 € ma al momento sono in sconto a 104,99 € anche su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Tastiera – SteelSeries Apex 3

Questa tastiera offre innanzitutto una resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP32. Caratterizzata da una silhouette elegante e snella, ha i tasti retroilluminati con colorazione personalizzabile e sono progettati con materiali a basso attrito per garantire oltre 20 milioni di pressioni e una giocabilità quasi silenziosa.

È anche dotata di controlli multimediali dedicati per aiutare i giocatori a mantenere la concentrazione durante le partite, come la rotella del volume cliccabile e i tasti multimediali tramite cui regolare facilmente le impostazioni e gestire – insieme ai controlli di luminosità – cose come il riavvolgimento, il salto e la pausa.

Costa 79,99 € ma in questo momento potete comprarla in sconto a 52,99 € anche su Amazon.

Sto caricando altre schede...