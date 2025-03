Samsung fa shopping di brevetti audio

Pubblicità

Samsung Electronics ha iniziato a offrire la funzionalità di cancellazione rumore nei Galaxy Buds un anno dopo Apple. La Mela ha integrato la cancellazione attiva del rumore sugli AirPods Pro nel 2019 e Samsung ha offerto una funzione simile ad agosto 2020 sui Galaxy Buds Live.

La tecnologia di Cancellazione Attiva del Rumore non sembra eguagliare quella degli AirPods, come evidenziato da più parti, segnalando migliore quella di Jabra, Apple, Sony e altri produttori.

Il sito PatentlyApple riferisce indiscrezioni che arrivano dalla Corea del Sud segnalando l’acquisizione da parte di Samsung di 18 brevetti per la cancellazione attiva del rumore, comprati da ams-Osram, in quello che appare un tentativo di migliorare la tecnologia in questione dei Galaxy Buds.

La funzione di cancellazione attiva del rumore degli AirPods Pro utilizza due microfoni combinati a meccanismi software per l’adattamento continuo ad ogni orecchio e auricolare. Il primo microfono è rivolto verso l’esterno e rileva il suono esterno analizzando il rumore ambientale.

Gli AirPods Pro producono quindi un suono equivalente opposto che cancella il rumore di fondo prima che raggiunga l’orecchio dell’ascoltatore. Un secondo microfono rivolto verso l’interno percepisce i suoni trasmessi verso l’orecchio, e gli AirPods Pro cancellano il rumore residuo rilevato dal microfono. La cancellazione del rumore adatta in modo continuo il segnale audio 200 volte al secondo.

Attualmente nel catalogo audio Apple ci sono gli AirPods 4 proposti con e senza cancellazione del rumore, oltre agli AirPods Pro di seconda generazione: questi ultimi grazie a un aggiornamento software funzionano anche come apparecchi acustici di base per chi soffre di diminuzione dell’udito.

