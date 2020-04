Adobe Creative Residency Fund sostiene i creativi di tutto il mondo

Adobe annuncia il Creative Residency Community Fund: si tratta di un fondo del valore di un milione di dollari che permetterà di sostenere molti creativi in tutto il mondo, attraverso finanziamenti ai loro progetti e il loro coinvolgimento in iniziative commissionate direttamente da Adobe nel corso del prossimo anno.

Nato per dare un contributo concreto al settore della creatività, fortemente colpito dall’emergenza COVID-19, il Creative Residency Community Fund funzionerà per un intero anno ed è rivolto ai professionisti della creatività in tutto il mondo.

In aggiunta Adobe annuncia i due creativi che quest’anno entrano a far parte dell’ Adobe Creative Residency Program, iniziativa con cui Adobe offre ai creativi professionisti che iniziano la loro carriera la possibilità di sperimentare e lavorare a un loro progetto creativo per un anno intero, finanziandolo: Maddy Beard UI/UX Designer e Christina Poku, fotografa.

Maddy Beard – UI/UX Product Designer basata a Denver, sta esplorando l’uso dell’interaction design per promuovere maggiore consapevolezza sull’uso delle nuove tecnologie nella vita quotidiana in un momento in cui le persone fanno sempre più affidamento sul digitale. Sta collaborando con diversi brand per progettare esperienze che aiutino le persone a utilizzare la tecnologia come un vero strumento, in grado di aiutarle nella vita di tutti i giorni. Maddy sogna di lavorare con brand innovativi su progetti in grado di raggiungere milioni di persone.

Christina Poku, fotografa basata a Londra, sta invece analizzando attraverso la fotografia l’idea della tecnologia come abbondanza. Sta facendo leva su scatti fotografici e GIF animate per realizzare scene che indagano come la tecnologia può generare crescita, costruire una comunità e abbattere le barriere. Sta condividendo questo suo percorso su Instagram e TikTok.

Per ulteriori informazioni, anche su come candidarsi per accedere all'Adobe Creative Residency Community Fund, è possibile visitare la pagina ufficiale del progetto.