La California propone Steve Jobs per moneta da 1$

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha proposto Steve Jobs come personaggio al quale dedicare la moneta da un dollaro della collezione American Innovation Coin, una serie numismatica pluriennale che celebra “l’ingegnosità americana e gli sforzi pionieristici delle persone”.

Il programma in questione (nato nel 2018) prevede monete da un dollaro per ciascuno dei 50 Stati della confederazione americana. Ogni Stato può creare monete uniche per onorare le innovazioni e gli innovatori della regione.

Newsom spiega che Steve Jobs incarna il legame indissolubile tra California e innovazione, e che la sua eredità abbraccia vari settori e prodotti. “È stato co-fondatore e CEO dei Pixar Animation Studios, dando vita al primo film d’animazione” realizzato completamente in CGI, ma oltre a questo traguardo, Newsom cita ovviamente il suo lavoro come co-fondatore e CEO di Apple, con il “lancio di diversi computer rivoluzionari, inclusi l’Apple II – il primo microcomputer prodotto in serie – e il Macintosh, il primo personal computer per il mercato di massa a includere un display grafico, per permettere agli utenti di visualizzare su cosa stavano lavorando”.

Newsom spiega che l’obiettivo di Jobs era “colmare il divario tra tecnologia sofisticata e noi altri”, quelli che “costituiscono la maggior parte del l’umanità”, rendendo la tecnologia complessa, facile e divertente da usare; un approccio che ha portato all’iPod, iPhone e iPad, dispositivi che hanno perfezionato tecnologia esistenti, rendendole più precise, più intuitive e più funzionali”.

E ancora: “Jobs è stato in grado di sfruttare la tecnologia per far comunicare le persone tra loro nel mondo in generale, portando le persone sullo stesso livello, fornendo loro accesso paritario, un approccio costruito dall’autentico desiderio di provare nuove idee, spingendo i limiti del possibile, approccio che incarna lo spirito della California”.

L’indicazione della California verrà presentata al Citizens Coinage Advisory Committee (CCAC) che dopo si occuperà di raccomandazioni per il Segretario del Tesoro che potrà eventualmente approvare la nuova moneta.