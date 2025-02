Asus ha presentato un mouse con dispenser di profumo

Pubblicità

Asus ha presentato Fragrance Mouse, un mouse wireless (2.4GHz e Bluetooth) che si distingue per la presenza di dispenser di fragranze integrato, caratteristica unica che consente di “personalizzare l’esperienza olfattiva” con oli profumati.

No è un mouse da gaming ma vanta funzionalità premium quali i piedini PTFE (politetrafluoroetilene) a basso attrito che consentono uno scorrimento più fluido sulle superfici, i click non sono rumorosi e indicati come in grado di supportare 10 milioni di pressioni; è inoltre possibile impostare tre diverse modalità DPI (1200, 1600, 2400) con vantaggi in termini di risoluzione e velocità con cui il cursore del mouse (o altro elemento controllato dal mouse) può muoversi sullo schermo.

Il sito statunitense Tom’s Hardware spiega che il punto di forza del mouse dovrebbe essere il dispenser di profumo integrato, presente vicino il vano per le batterie AAA), un contenitore semitrasparente che ospita gli olii che diffondono gli aromi. Non vi sono limiti nel tipo di aromi che è possibile usare, il contenitore può essere lavato e riempito con profumazioni differenti.

I costi di questo particolare mouse, al momento non sono noti. Non è ad ogni modo la prima volta che Asus propone prodotti del genere: lo scorso anno ha presentato Adol Book 14, un laptop in collaborazione con il brand di fragranze e moda Anna Sui, e anche nel portatile in questione è offerto un dispenser di fragranze integrato nel coperchio; di serie il produttore propone tre fragranze: “Be a New Her”, “Basil and Mandarin” e “Rose of Man’s Land”. L’idea è bizzarra ma sicuramente il brand ha colpito nel segno facendo parlare di sé.