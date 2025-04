Strisce di lampadine impermeabili in sconto a soli 3 €

Pubblicità

Anche voi potete installare file e file di lampadine pendenti sul vostro giardino o direttamente in balcone, proprio come il vostro vicino, e spendendo pochissimo: in queste ore infatti sono in corso delle offerte sui modelli KIKIELF che differiscono per numero di lampadine e lunghezza del cavo.

Indipendentemente dalla versione scelta in fase di acquisto, ciascuna striscia presenta una serie di lampadine LED con luce bianca calda 3000K e un consumo stimato intorno ai 0,6 Watt ciascuna.

A differenza di quelle che si possono trovare in commercio, queste hanno anche il bulbo in plastica, perciò se mentre le montate dovessero sbattere a terra o se a causa di forte vento dovessero cadere, starete certi di non ritrovarvi con lampadine frantumate e con vetri da raccogliere come generalmente accade con altri modelli che hanno appunto il bulbo in vetro.

Sono inoltre certificate IP44 perciò resistono alla pioggia leggera e all’umidità, sicché una volta montate potete lasciarle lì tutto l’anno e accenderle solo quando ne avete bisogno senza temere che gli agenti atmosferici possano rovinarle.

Sono lampadine che non vi illuminano a giorno una tavolata ma permettono di creare un’atmosfera magica in svariate occasioni, dalla classica cena all’aperto in compagnia, che sia in giardino un tête-à-tête con la vostra dolce metà, fino a feste di compleanno, matrimoni e altri momenti in cui una serie di luci riescono a rendere l’ambiente circostante ancora più bello da vivere.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 3 € nella versione più corta da 7 metri con 10 lampadine. Ma ci sono in promozione anche altri modelli con un maggior numero di lampadine e di diverse lunghezze.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

